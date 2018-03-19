Международный эксперт отметил честность проведённых в Самаре выборов

В воскресенье, 18 марта в Самарской области на выборах президента России ход голосования контролировали десятки международных наблюдателей из СНГ и ОБСЕ , за чистотой и прозрачностью выборов также следили почти три тысячи общественных наблюдателей, сообщает volga.news.

Международный эксперт, юрист, работающий в Италии и Греции Константино Христоянис впервые приехавший в Россию и Самару, посетивший избирательный участок 3012, располагавшийся в школе №41, сказал следующее: «У меня хорошие впечатления. Я ожидал увидеть большое количество людей, приходящих голосовать. Для меня это было главным. Я приехал наблюдать за честными выборами, и именно это я увидел».

Задачу обеспечения максимальной открытости выборных процедур ставил врио губернатора Дмитрий Азаров . Подводя итоги дня голосования в эфире «Россия-24» в ночь с 18 на 19 марта, глава региона поблагодарил наблюдателей за активность и отметил, что на выборах президента России Самарскую область посетило рекордное количество наблюдателей из-за рубежа. Со стороны региона им для работы были созданы все необходимые организационные возможности.