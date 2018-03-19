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Пропавших в Волгоградской области подростков нашли в Северной Осетии
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Пропавших в Волгоградской области подростков нашли в Северной Осетии 

АиФ Ставрополье 11 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Волгоградских подростков задержали на посту ДПС, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе области.
Известно, что сотрудники дорожной полиции остановили для проверки документов автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находился 38-летний мужчина. В салоне машины правоохранители заметили двух школьников. При проверке по базам данным оказалось, что подростки объявлены в федеральный розыск с 15 марта по заявлению обоих родителей.
Сейчас 15-летнего девятиклассника и 13-летнюю семиклассницу доставляют домой. По словам подростков, они ехали в Махачкалу, для того, чтобы посмотреть на море. До Северной Осетии они добрались на попутках и такси.
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