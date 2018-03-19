Пропавших в Волгоградской области подростков нашли в Северной Осетии

Волгоградских подростков задержали на посту ДПС , сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе области.

Известно, что сотрудники дорожной полиции остановили для проверки документов автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находился 38-летний мужчина. В салоне машины правоохранители заметили двух школьников. При проверке по базам данным оказалось, что подростки объявлены в федеральный розыск с 15 марта по заявлению обоих родителей.

Сейчас 15-летнего девятиклассника и 13-летнюю семиклассницу доставляют домой. По словам подростков, они ехали в Махачкалу, для того, чтобы посмотреть на море. До Северной Осетии они добрались на попутках и такси.