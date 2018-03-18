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Шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде-2018» на показе MBFD
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Шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде-2018» на показе MBFD 

Собака 19 часов назад
Фото: Собака
В рамках Mercedes-Benz Fashion Day в ЦВЗ «Манеж» прошел показ финалистов проекта «Новые имена в моде-2018». Десять молодых дизайнеров, которых выбрали читатели и экспертный совет, показали свои коллекции на фэшн-шоу в формате баттла. Нешуточные страсти на показе, за чью режиссуру отвечал неутомимый Сергей Луковский, подогревали живым выступлением группы Junkiyard Storytellaz и Bhima U, а также танцоры House Of Bonchinche, чьи отвязные па и дерзкие шпагаты накалили атмосферу до предела. На подиум в этот вечер вышли звездные модели, среди которых солистка группы IOWA Катя Иванчикова, каллиграф Покрас Лампас, блогер-миллионник Елена Шейдлина, певицы Шура Кузнецова и Мария Дризик, актриса Полина Сидихина, форвард баскетбольного клуба «Зенит» Дрю Гордон, модник Оскар Ренкель, актер Александринского театра Тихон Жизневский и продюсер «Собака.ru» Кристина Шибаева. Накал страстей на подиуме завершился дружеским фэшн-рэйвом, к которому присоединились и зрители, не сумевшие усидеть во front row, в том числе музыкант Федор Крылов, фотограф Сергей Семкин и режиссер Александр Игудин.
Фото: Юрий Дормидошин, Михаил Вильчук
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