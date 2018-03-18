Врач и мама жертвы «подмосковного Отелло» рассказали о ее лечении

Жертва жестокого преступления — Маргарита Грачева из Серпухова, которой муж отрубил кисти обеих рук перед самым Новым годом — недавно порадовала всех сопереживающих ей хорошей новостью. На собранные неравнодушными людьми деньги девушка отправилась в Германию за протезом на кисть правой руки. О нынешнем физическом и эмоциональном состоянии Риты нам рассказали ее мама, хирург, который оперировал девушку в России, и организатор благотворительного концерта в поддержку Маргариты.

«У меня была паника, истерика, слезы»

«Мои хорошие, благодаря ВАМ, я улетаю в Германию на протезирование, — написала 25-летняя Маргарита Грачева на своей страничке в интернете 18 февраля. — Ждите через месяц с рукой робота. Не скучайте, по возможности буду радовать вас фото!»

Через несколько дней Рита опубликовала фотографии с прогулки по городу Дудерштадт вместе с мамой — Инной Владимировной. На фото из сети Грачева, как всегда, сияющая, невозможно поверить, что эта девушка с широкой улыбкой подверглась таким жутким издевательствам.

— В моей практике бывали разные пациенты, — говорит хирург Тимофей Сухинин , который чудом спас Рите левую руку. — В основном они все — жертвы несчастных случаев, люди с производственными травмами и так далее. Но у Риты случай крайней жестокости. После операции на ее левой руке у нас были вопросы, останется ли она вообще как анатомическое образование. Но сейчас Маргарита делает какие-то движения этой кистью. Использовать она ее пока еще не может — нет чувствительности. Мы надеемся, что она появится через несколько месяцев. В марте в Германии ей уже должны сделать протез правой руки, и она вернется в Россию, будет здесь проходить дальнейшую реабилитацию.

Верит в то, что у Риты будет все хорошо, и Наталья Журавлева , организатор благотворительного концерта в поддержку Риты, который недавно прошел в Серпухове.

— С Маргаритой мы познакомились на конкурсе красоты, она была организатором мероприятия, — говорит Наталья. — Когда с ней случилось это несчастье, у меня была паника, истерика, слезы. Мы с творческой командой думали, как же можно помочь человеку, который попал в такую ситуацию, не имея возможности перечислить огромную сумму денег. В итоге мы собрали благотворительный концерт, я подключила около 25 коллективов и исполнителей со всей Московской области, люди сразу же откликнулись на мою просьбу. Была составлена концертная программа, и мы на День святого Валентина подарили Рите любовь. Она сама приехала на мероприятие, вышла ко мне на сцену, чего я даже не ожидала. Я недавно с Ритой переписывалась, она сказала, что ей пока очень сложно, но ради результата стоит потерпеть!

«История утихнет, а Рите нужно будет жить дальше»

Наша корреспондентка пообщалась также с мамой Риты Грачевой — Инной Владимировной Шейкиной. Женщина рассказала, как же обстоят дела с протезированием ее дочери на данный момент.

— Мы приехали в Германию за функциональным протезом Bebionic, в котором работают все пальчики, — рассказывает Инна Владимировна. — Но доктора посмотрели на вторую руку, которую удалось пришить, и констатировали, что пока она никаких функций выполнять не может. Они узнали, что у Риты двое маленьких детей, и засомневались, будет ли изготовление такого протеза правильным решением. Он достаточно хрупкий. Когда на него ляжет основная работа, поломок не избежать. Если этим протезом делать работу в быту, схватить ребенка, чтобы он слез с дерева, или еще что-то, он просто сломается. У немцев есть более проверенная и почти не уступающая Bebionic разработка — протез «Микеланджело», но это крупная кисть, размером с мужскую руку. На Рите она смотрится громоздко. Если бы Рита могла пришитой левой рукой уже что-то брать, передвигать, тогда нагрузка на высокотехничный протез была бы меньше. Всю основную работу выполняла бы левая рука. На данный момент немцы нам посоветовали сделать два протеза. Один — простой, где хват большого и указательного пальца работает. Он менее насыщен электроникой, поэтому не такой хрупкий. А второй — тот, за которым мы ехали. То есть один надо брать для дома, быта, а второй — куда-то на выход либо за компьютером поработать.

Воды боятся все протезы, срок эксплуатации 2–3 года, поэтому мы не в эйфории от этого, неизбежно задумываемся, что мы будем делать через 2–3 года. История утихнет, а Рите нужно будет жить дальше. А еще каждый год искусственную руку нужно отправлять на техническое обслуживание.

Два протеза, помимо этого, еще нужны деньги на переводчика, посредника, проживание, самолет. На сегодняшний день мы окончательно не знаем, сможем ли мы за все заплатить. Одну руку нам обещал оплатить спонсор, но пока с этим возникли некоторые проблемы. Нас радует, что специалисты фабрики в Германии уделили большое внимание реабилитации левой руки. Они сделали для нас дневные и ночные протезы, предложили электростимуляцию, даже дают прибор на дом на выходные. Здесь чувствуется забота о пациентах в мелочах.

На реабилитацию левой руки в целом понадобится год-полтора. Еще раз спасибо всем, кто не остался в стороне от нашей беды: врачам, тем, кто молится за Риту и собрал для нее 6 миллионов рублей на протезы. Вы подарили нам шанс достойной жизни в будущем!