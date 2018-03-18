Ещё
83-летняя бабушка Ким Кардашьян выглядит круче, чем внучка
Далее:
Читайте также:
Ещё

83-летняя бабушка Ким Кардашьян выглядит круче, чем внучка 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Звезда опубликовала снимок с мамой и бабушкой в Instagram, который за считаные часы набрал более 2,5 млн лайков.
Благодаря пластической хирургии и косметологии многие 50-летние женщины выглядят ничуть не хуже 20-летних. Однако крайне редко можно встретить бабушек, которые выглядят как ровесницы своих внучек. Но мы смогли найти такую женщину. На днях Ким Кардашьян опубликовала снимок в Instagram, на котором запечатлена вместе с мамой и бабушкой. Фотографию Ким приурочила к выходу нового консилера собственного бренда KKWBEAUTY.
Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)
Мар 13, 2018 в 8:09 PDT  Три красивые роскошные блондинки в черных водолазках выглядят довольно эффектно. Однако все стали обсуждать, насколько хорошо выглядит 83-летняя бабушка Ким Мэри Джо Хоутон. Несмотря на то что у нее есть морщины в области вокруг глаз, выглядит Мэри ровесницей внучки, которая в свои 37 лет сделала миллион пластических операций.
На самом деле от бабушки знаменитого семейства уже давно все в восторге, так как она является настоящей иконой стиля. Хоутон всегда прекрасно одевается и может подать пример не только в выборе модных луков, но и в уходе за собой.
Почему в СССР не было целлюлита
Инъекции VS патчи: как избавиться от морщин и тусклого цвета лица
Читайте также:
Мистер Биг из «Секса в большом городе» перестал стареть
Кендалл Дженнер сделала татуировку в самом необычном месте
53-летняя Эль Макферсон восхитила суперхудыми ножками
Александр Цекало сильно похудел и похорошел
WDay.ru: последние новости
Ксению Бородину на съемках «Дома-2» напугал живой Кен Яна Кошкина доказала, что губы у нее настоящие Поправилась за зиму: Риз Уизерспун набрала вес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения
Рената Литвинова шокировала фанатов1
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело102
Пугачева снова всех удивила96
Онлайн-покупки: ожидание и реальность85
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение