83-летняя бабушка Ким Кардашьян выглядит круче, чем внучка

Звезда опубликовала снимок с мамой и бабушкой в Instagram, который за считаные часы набрал более 2,5 млн лайков.

Благодаря пластической хирургии и косметологии многие 50-летние женщины выглядят ничуть не хуже 20-летних. Однако крайне редко можно встретить бабушек, которые выглядят как ровесницы своих внучек. Но мы смогли найти такую женщину. На днях Ким Кардашьян опубликовала снимок в Instagram, на котором запечатлена вместе с мамой и бабушкой. Фотографию Ким приурочила к выходу нового консилера собственного бренда KKWBEAUTY.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Мар 13, 2018 в 8:09 PDT Три красивые роскошные блондинки в черных водолазках выглядят довольно эффектно. Однако все стали обсуждать, насколько хорошо выглядит 83-летняя бабушка Ким Мэри Джо Хоутон. Несмотря на то что у нее есть морщины в области вокруг глаз, выглядит Мэри ровесницей внучки, которая в свои 37 лет сделала миллион пластических операций.

На самом деле от бабушки знаменитого семейства уже давно все в восторге, так как она является настоящей иконой стиля. Хоутон всегда прекрасно одевается и может подать пример не только в выборе модных луков, но и в уходе за собой.

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