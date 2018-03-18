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В Чечне невесты перед ЗАГСом отправились голосовать
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В Чечне невесты перед ЗАГСом отправились голосовать 

Российская Газета 19 часов назад
Фото: Российская Газета
В Чеченской Республике по сложившейся традиции в день выборов решили сыграть свадьбы. Невесты в свадебных платьях перед тем, как вступить в брак, в свадебных нарядах отправились на избирательные участки, сообщили в администрации Шалинского района.
Речь идет о двух молодых парах из Шалинского района. Нарядные невесты в сопровождении кортежа из домов отцов направились на избирательные участки. Только после этого свадебные делегации поехали на празднование в стилизованную под старину деревню Шира-котар.
По состоянии на 15.00 в регионе отдали свои голоса 68,56 процентов избирателей. Всего же республиканская избирательная комиссия зарегистрировала 708 450 человек.
С утра в регионе действуют 475 избирательных участка, 21 из которых временные — 12 на территории воинских частей, 8 в лечебных учреждениях, а также один в СИЗО № 1 города Грозного.
Среди избирателей 5 938 будут голосовать впервые, а 54 из них исполнится 18 лет в день голосования. Специально для них подготовили памятные сувениры и поздравительные адреса.
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