В Чечне невесты перед ЗАГСом отправились голосовать

В Чеченской Республике по сложившейся традиции в день выборов решили сыграть свадьбы. Невесты в свадебных платьях перед тем, как вступить в брак, в свадебных нарядах отправились на избирательные участки, сообщили в администрации Шалинского района.

Речь идет о двух молодых парах из Шалинского района. Нарядные невесты в сопровождении кортежа из домов отцов направились на избирательные участки. Только после этого свадебные делегации поехали на празднование в стилизованную под старину деревню Шира-котар.

По состоянии на 15.00 в регионе отдали свои голоса 68,56 процентов избирателей. Всего же республиканская избирательная комиссия зарегистрировала 708 450 человек.

С утра в регионе действуют 475 избирательных участка, 21 из которых временные — 12 на территории воинских частей, 8 в лечебных учреждениях, а также один в СИЗО № 1 города Грозного.

Среди избирателей 5 938 будут голосовать впервые, а 54 из них исполнится 18 лет в день голосования. Специально для них подготовили памятные сувениры и поздравительные адреса.