«Руки-базуки» пожаловался на мучительные боли и высокую температуру

Конечности «синтолового качка» сильно опухли.

Житель Пятигорска Кирилл Терешин , более известный интернет-пользователям как «руки-базуки», пожаловался своим подписчикам на мучительную боль и попрощался с ними.

В начале своего сообщения, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», он попросил своих подписчиков забыть о нем.

Молодой человек рассказал, что два дня лежал в кровати и только недавно «еле еле» встал. При этом он сообщил о высокой температуре, продемонстрировав градусник с отметкой 38,5 градуса.

— После того как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар. Проблемы конкретные со здоровьем я мучаюсь, моя мать плачет, я не знаю что делать, — написал «руки-базуки», отметив, что будет лежать в кровати и молиться.

Напомним, что Кирилл Терешин стал известен в 2017 году за счет фотографий и видео с демонстрацией последствий инъекций аналога синтетического масла. Руки молодого человека сильно опухли, за что он получил свое прозвище.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Руки-базуки не для скуки

Одна из самых печальных историй последнего месяца, — «синтоловый качок» из Пятигорска Кирилл Терешин с руками-базуками. Молодой человек увеличивает свои бицепсы с помощью самодельного синтола: смешивает его из бензилового спирта, оливкового масла и лидокаина. Дурная голова, перефразируя известную пословицу, не дает покоя рукам (далее…)

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