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Я мучаюсь: обладатель «рук-базук» рассказал о «конкретных проблемах со здоровьем»
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Я мучаюсь: обладатель «рук-базук» рассказал о «конкретных проблемах со здоровьем» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам Терешина, у него опухли руки и несколько дней держится температура.
Качок из Пятигорска Кирилл Терешин, который стал известным после того, как закачал в свои руки шесть литров синтола, за что его конечности прозвали «руками-базуками», рассказал о проблемах со здоровьем.
Как написал Терешин на своей странице в «ВКонтакте», у него держится высокая температура, рука опухла в два раза, а сам он два дня не может встать с кровати.
«После того, как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар. Проблемы конкретные со здоровьем, я мучаюсь, моя мать плачет, я не знаю, что делать», — пожаловался качок.
Терешин призвал подписчиков его забыть и пообещал больше не появляться в соцсети. По его словам, сейчас ему остается «только полагаться на Бога».
«Синтольный качок» Кирилл Терешин обрел популярность в конце 2017 года. После этого он неоднократно сообщал в соцсетях о том, что избавляется от «рук-базук», правда каждый раз информация оказывалась неправдой.
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