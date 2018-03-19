Я мучаюсь: обладатель «рук-базук» рассказал о «конкретных проблемах со здоровьем»

По словам Терешина, у него опухли руки и несколько дней держится температура.

Качок из Пятигорска Кирилл Терешин , который стал известным после того, как закачал в свои руки шесть литров синтола, за что его конечности прозвали «руками-базуками», рассказал о проблемах со здоровьем.

Как написал Терешин на своей странице в «ВКонтакте», у него держится высокая температура, рука опухла в два раза, а сам он два дня не может встать с кровати.

«После того, как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар. Проблемы конкретные со здоровьем, я мучаюсь, моя мать плачет, я не знаю, что делать», — пожаловался качок.

Терешин призвал подписчиков его забыть и пообещал больше не появляться в соцсети. По его словам, сейчас ему остается «только полагаться на Бога».

«Синтольный качок» Кирилл Терешин обрел популярность в конце 2017 года. После этого он неоднократно сообщал в соцсетях о том, что избавляется от «рук-базук», правда каждый раз информация оказывалась неправдой.