«Вспомнили детство?»: в конце зимы Лариса Гузеева упала в сугроб

Телеведущая Лариса Гузеева позволяет себе любые выходки и скандальные высказывания, закрепив за собой звание одной из самых своенравных звезд на телевидении. Впрочем, такое же поведение Гузеева сохраняет и вне камеры, не считая зазорным от души поваляться в сугробах, прощаясь с зимой.

Многие поклонники считают Ларису Гузееву настоящей хулиганкой и нежно любят ее за честность и свободу в выражении своих чувств. И нередко ее резкие высказывания, озвученные в эфире шоу «Давай поженимся», вызывают бурные обсуждения среди телезрителей. Однако удивлять публику Лариса Андреевна умеет не только словом, но и делом.

Так, телеведущая решилась на неоднозначную выходку, и в свои 58 лет без всякого смущения запечатлела себя, лежащей в снежном сугробе. И если судить по довольному лицу, то это детское занятие доставило ей немалое удовольствие. «Обожаю зиму и снег! Мы сами себе делаем настроение!» — авторитетно заявила Лариса, нисколечко не стесняясь своего поведения. Впрочем, почитатели телеведущей согласились с тем, что коли не полежать в снегу, то и зимы, считай, что не было.

Также почитатели вовсю отметили непосредственность актрисы и ее природное обаяние, которое, по уверениям фанатов, чувствуется даже по снимку. «Живешь, как хочешь, а это самое главное» «Счастье поваляться в снежке, как будто вернуться в детство!» «Это точно! Мы творцы своего настроения!» «Лариса, я вас просто обожаю! Вы невероятная женщина, таких не бывает» «Радость жизни в мелочах. Вспомнили детство?»

И ведь и правда, как же надо любить зиму, чтобы в эту неприветливую пору отправится на заснеженный Байкал, как это ранее сделала телеведущая. Не говоря уже о легкой одежде Ларисы Гузеевой, которая стала поводом для беспокойства среди поклонников, переживающих за здоровье своего кумира.