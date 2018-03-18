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«Вспомнили детство?»: в конце зимы Лариса Гузеева упала в сугроб
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«Вспомнили детство?»: в конце зимы Лариса Гузеева упала в сугроб 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Лариса Гузеева позволяет себе любые выходки и скандальные высказывания, закрепив за собой звание одной из самых своенравных звезд на телевидении. Впрочем, такое же поведение Гузеева сохраняет и вне камеры, не считая зазорным от души поваляться в сугробах, прощаясь с зимой.
Многие поклонники считают Ларису Гузееву настоящей хулиганкой и нежно любят ее за честность и свободу в выражении своих чувств. И нередко ее резкие высказывания, озвученные в эфире шоу «Давай поженимся», вызывают бурные обсуждения среди телезрителей. Однако удивлять публику Лариса Андреевна умеет не только словом, но и делом.
Так, телеведущая решилась на неоднозначную выходку, и в свои 58 лет без всякого смущения запечатлела себя, лежащей в снежном сугробе. И если судить по довольному лицу, то это детское занятие доставило ей немалое удовольствие. «Обожаю зиму и снег! Мы сами себе делаем настроение!» — авторитетно заявила Лариса, нисколечко не стесняясь своего поведения. Впрочем, почитатели телеведущей согласились с тем, что коли не полежать в снегу, то и зимы, считай, что не было.
Также почитатели вовсю отметили непосредственность актрисы и ее природное обаяние, которое, по уверениям фанатов, чувствуется даже по снимку. «Живешь, как хочешь, а это самое главное» «Счастье поваляться в снежке, как будто вернуться в детство!» «Это точно! Мы творцы своего настроения!» «Лариса, я вас просто обожаю! Вы невероятная женщина, таких не бывает» «Радость жизни в мелочах. Вспомнили детство?»
И ведь и правда, как же надо любить зиму, чтобы в эту неприветливую пору отправится на заснеженный Байкал, как это ранее сделала телеведущая. Не говоря уже о легкой одежде Ларисы Гузеевой, которая стала поводом для беспокойства среди поклонников, переживающих за здоровье своего кумира.
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