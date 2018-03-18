Палки не паспорт, на участке не пригодятся

В Ноябрьске вокруг да около трех общественных учреждений сегодня ходили приверженцы активного образа жизни и их последователи.

Всех новичков обеспечили палками — главным инвентарем этого пешего фитнеса, а опытные наставники задавали темп и консультировали первые шаги.

— Скандинавская ходьба — серьезная нагрузка на организм, но, если делать все правильно, она несет хороший оздоровительный эффект, — комментирует Лилия Егорова , специалист «Ледового дворца», организовавшего акцию.

— Рекомендована тем, кому врачи запрещают большие нагрузки и кто восстанавливается после операций. Очень полезны занятия при вегетососудистой дистонии, нарушениях сна, при неврозах и депрессиях, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, сколиозах, остеохондрозах.

В «Ледовом», который организовал акцию, надеются, что найдутся желающие продолжить оздоровительные прогулки.

— Шагать надо правильно и палки по росту подбирать, а потом желательно в сауну — соли выгонять, — раскрыл нюансы Владимир Виниченко.

А вот к избирательным урнам прошагать по-скандинавски не получится. Как пояснили сотрудники полиции, наблюдающие за порядком в помещениях для голосования, любой спортинвентарь придется оставить у рамки металлоискателя под их присмотром.