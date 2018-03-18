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Иван Краско пришел на президентские выборы с бывшей женой — якобы у нынешней областная прописка
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Иван Краско пришел на президентские выборы с бывшей женой — якобы у нынешней областная прописка 

Интересант 1 час назад
Знаменитый артист Иван Краско пришел выбирать президента на свой избирательный участок в Петербурге вместе с бывшей женой Натальей Вяль и двумя сыновьями, которые родились в браке с ней — Иваном и Федором.
На вопрос, а где же его новая молодая жена, Иван Иванович невозмутимо заявил, что ни в чем ее не ограничивает, и вообще, она прописана в Ленобласти.
Как известно, в телевизионных ток-шоу уже который месяц обсуждается вопрос о верности 27-летней Натальи Шевель 87-летнему Ивану Краско.
Сегодняшний приход артиста с бывшей женой на участок наверняка послужит поводом для заголовков в желтой прессе типа «Иван Краско сменил жену на время выборов».
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