«Учу текст, держу спину»: Анна Семенович рассказала о тяготах своей работы

Бывшая фигуристка Анна Семенович сейчас известна всем как актриса, телеведущая и эстрадная певица. О тяготах своей работы звезда поделилась с поклонниками, вызвав насмешку с их стороны относительно ее описания своей деятельности.

Анна Семенович — телеведущая, актриса и певица, чья популярность в шоу-бизнесе началась еще с участия в группе «Блестящие». Впрочем, раньше Анна была фигуристкой и неоднократно завоёвывала призовые места на международных соревнованиях. По всей видимости, вспоминая спортивную юность, Анна рассказала поклонникам, как сейчас видит свою работу.

Стоит отметить, что ее характеристика вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников, почитающих ее многочисленные таланты. По всей видимости, с точки зрения фанатов, жизни Анны Семенович была не столь радужна и девушка прилагала немало усилий, блистая на экранах телевидения. «У каждого своя работа и каждая важна. Я учу текст, держу спину и пытаюсь не заснуть», — сообщила Анна, шокировав поклонников своими должностными обязанностями.

Подписчики с иронией подметили, что и сами частенько борются со сном и усталостью, однако нашли нужным подчеркнуть, что их выматывает именно тяжких труд и большой объем работы. В то время как перечень Семенович показался им детскими забавами. «Надеюсь вы это с иронией, а то всем бы так вкалывать» «Художник-дизайнер и тоже приходится не спать, только от работы, а не от вечеринок» «Да, Анютка, я вот тоже пытаюсь не уснуть на работе. Это очень важно» «Тоже пытаемся не заснуть, только от усталости!» «Да, тяжкий у вас труд, ничего не скажешь»

К слову, Анна и ранее жаловалась на то, что в ее ритме жизни совершенно не хватает времени на полноценный отдых. По словам знаменитости, рабочие будни захватили ее в плен из нескончаемого круговорота дел, и ее недосыпание грозит стать хроническим. Впрочем, Семенович не уточнила, чем именно занимается, смутив тем самым некоторых своих поклонников, уверенных, что жизнь Анны должна быть легкой и беззаботной.