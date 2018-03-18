Принц Кристиан Ганноверский и модель Алессандра де Осма устроили свадебное торжество в Перу 

Принц Кристиан Ганноверский с мамой Шанталь Хочули Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк Пьер Казираги Принц Эрнст Август Ганноверский и Элизабет Фой Васкез Венчание состоялось в церкви Сан-Педро XVI века, улицы рядом с которой перекрыли в честь торжества. Жених, невеста и гости шли по ним в окружении папарацци и местных жителей. Алессандра де Осма выбрала для церемонии белое крудевное платье со шлейфом Jorge Vazquez, на ее голове красовалась Ганноверская цветочная тиара. В числе гостей на церемонии были принц Монако Пьер Казираги, греческая принцесса Мария-Олимпия, принц Эрнст Август Ганноверский и Элизабет Фой Васкез, Николай фон Бисмарк и Кейт Мосс. Принц Кристиан Ганноверский и модель Алессандра де Осма познакомились в 2005 году. Тогда принц в составе королевской делегации прилетел с официальным визитом в Перу, а в качестве гида с ним и другими гостями работала Алессандра. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Global Look Press, East News, Getty Images