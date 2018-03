Почему поклонники plus-size-модели Эшли Грэхем раскритиковали ее внешность

Эшли Грэхем — одна из самых успешных моделей plus-size на сегодняшний день. Ее приглашают принять участие в показах самые топовые бренды, в том числе и те марки, которые производят нижнее белье. В Instagram Грэхем так же можно встретить множество откровенных снимков.

Beach Please

A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Mar 16, 2018 at 4:17pm PDT Вчера звезда вновь выложила фото в закрытом купальнике, но ее многих поклонников смутила «апельсиновая корка» Эшли в районе бедер. Фолловеры сделали замечание модели о том, что ее тело в реальности выглядит менее эстетично, чем на кадрах с фотосессий, обработанных фоторедакторами.

New suit — who dis? Drops in May?

A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Mar 17, 2018 at 9:12pm PDT Однако Грэхем никак не отреагировала на критику. Так же она не однократно говорила в своих интервью, что ей нравится свое тело, и она не собирается ничего менять.