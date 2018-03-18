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Почему поклонники plus-size-модели Эшли Грэхем раскритиковали ее внешность
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Почему поклонники plus-size-модели Эшли Грэхем раскритиковали ее внешность 

Журнал ОК! 38 минут назад
Эшли Грэхем — одна из самых успешных моделей plus-size на сегодняшний день. Ее приглашают принять участие в показах самые топовые бренды, в том числе и те марки, которые производят нижнее белье. В Instagram Грэхем так же можно встретить множество откровенных снимков.
Beach Please
A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on  Mar 16, 2018 at 4:17pm PDT  Вчера звезда вновь выложила фото в закрытом купальнике, но ее многих поклонников смутила «апельсиновая корка» Эшли в районе бедер. Фолловеры сделали замечание модели о том, что ее тело в реальности выглядит менее эстетично, чем на кадрах с фотосессий, обработанных фоторедакторами.
New suit — who dis? Drops in May?
A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on  Mar 17, 2018 at 9:12pm PDT  Однако Грэхем никак не отреагировала на критику. Так же она не однократно говорила в своих интервью, что ей нравится свое тело, и она не собирается ничего менять.
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