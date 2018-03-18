Топ-5 «гадких утят» среди звезд

Мы привыкли, что знаменитости выглядят безупречно — они обладают белоснежными улыбками, идеальными фигурами, их лица красуются на страницах глянцевых журналов. Но всегда ли они были такими? Если заглянуть в фотоархив некоторых звезд, писаных красавиц и красавцев там можно и не найти. Скорее, «гадких утят» и простушек. Глядя на них сегодня, можно предположить, что над ними долго колдовала волшебница или армия стилистов. О самых впечатляющих преображениях — в нашем Топ-5.

На пятом месте нашего рейтинга звездных преображений — Джордж Клуни . В это трудно поверить, но когда-то этот безупречный красавец был невзрачным парнем. Еще в школе Джорджа настиг страшный недуг — паралич лица. Он не мог нормально есть и пить, из-за чего сверстники называли его Франкенштейн. Спустя время болезнь отступила, и Джордж смог добиться успеха, популярность к нему пришла благодаря сериалу «Скорая помощь». А теперь звезда «Друзей Оушена» и «От заката до рассвета» считается одним из самых красивых голливудских актеров. И жена у Клуни под стать красавица Амаль Аламуддин . В прошлом году у пары родились близнецы.

Из грязи в князи

Эти звезды сделали себя сами

На четвертом месте нашего рейтинга португальский футболист Криштиану Роналду . Сегодня Криштиану признанный секс-символ. Однако так было не всегда. В юности Роналду был вполне обычным парнем с кривыми зубами и проблемной кожей. «В основе моего успеха лежит постоянное самосовершенствование. Вот почему я один из сильнейших игроков в мире», — уверяет спортсмен. Но когда к Роналду пришла мировая известность, он хорошенько поработал над имиджем. Преображали топового футболиста не только стилисты, но и стоматолог. В результате блистательный брюнет стал рекламным лицом многих брендов. Заметила Криштиану и российская супермодель Ирина Шейк . Отношения длились пять лет, в итоге пара распалась.

Но куда заметнее преображение знаменитых женщин. Обмануть возраст и превратиться из простушки в икону стиля удалось и Эвелине Хромченко . Она — на третьей строчке нашего рейтинга. Чтобы навсегда покончить с тусклым образом школьной учительницы, Эвелина покрасилась в блондинку и надела модные очки в форме лисички. «Недостаточно приставить новую голову к старому телу. Необходимо делать полноценный процесс везде», — говорила Хромченко. И, конечно, не обошлось без диет: для идеального образа Хромченко сбросила несколько лишних килограммов. И оно того стоило! Сегодня Эвелина — одна из самых стильных женщин России.

А на втором месте нашего рейтинга певица Вера Брежнева . Кто бы мог подумать, что когда-то эта сексапильная артистка была пухлой девушкой в очках с мальчишеской стрижкой?! Но стоило юной Вере Галушко попасть в группу «ВИАгра», как ее жизнь резко изменилась. Продюсер Константин Меладзе не только придумал Вере звучный псевдоним, но и показал всем ее яркую красоту. Даже рождения дочерей не разрушило блистательный образ певицы. Сегодня Брежнева икона стиля и пример для многих девушек.

И, наконец, на первом месте нашего рейтинга Полина Гагарина . Ее преображение из пухленькой невзрачной брюнетки в стройную роковую блондинку — пожалуй, самое удивительное. Ведь в какой-то момент ее перестали узнавать даже знакомые. После рождения первого ребенка Полина пошла в спортзал и сбросила аж целых 30 килограммов. Потом она сменила прическу и подобрала новый гардероб. Сейчас тонкая и звонкая Гагарина — украшение отечественного шоу-бизнеса.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM