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Кирилл «Руки‐базуки» заявил об уходе из соцсетей из‐за серьезной болезни
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Кирилл «Руки‐базуки» заявил об уходе из соцсетей из‐за серьезной болезни 

360tv.ru 19 часов назад
Кириллу Терешину, синтольному «бодибилдеру» по прозвищу «Руки‐базуки», резко стало плохо. На своей странице в «ВКонтакте» он попрощался с поклонниками и сказал, что будет молиться, чтобы остаться в живых.
Все, я «ВКонтакт» больше не зайду, забудьте меня! Я два дня лежал на кровати, сейчас
еле-еле  встал. После того, как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар. Проблемы конкретные со здоровьем, я мучаюсь, моя мать плачет, я не знаю что делать. Температура 38,5. Мне остается только полагаться на Бога, что я останусь с ней. Я буду лежать на кровати и молиться Богу
— Кирилл Терешин.
Недавно житель Пятигорска Кирилл Терешин сделал пластическую операцию и заменил убивающий его синтол в руках на безопасные импланты. Аналогичные импланты ему вживили и в ноги. Проблемы со здоровьем начались у него после нового эксперимента с внешностью. Почему он на него решился — неизвестно.
Кирилл «Руки‐базуки» Терешин объявил о новой работе над своим телом с помощью синтольных смесей. Следующим этапом он назначил увеличение плеч. После того, как эпатажный метросексуал начал «делать плечи», его здоровье резко ухудшилось.
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