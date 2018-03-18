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Многодетная мама Наталия Ашихмина на избирательном участке в Кунцево
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Многодетная мама Наталия Ашихмина на избирательном участке в Кунцево 

На Западе Москвы 19 часов назад
Фото: На Западе Москвы
Сегодня учитель математики Наталия Ашихмина с тремя сыновьями: Иваном, Святославом и младшим Елисеем, пришла на избирательный участок № 2627 в районе Кунцево, чтобы выбрать достойное будущее для своих детей.
«Три года подряд мы проводим профсоюзную акцию «Все для фронта! Все для Победы!», посвященную труженикам тыла в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Наташа, несмотря на большую занятость, всё это время бескорыстно работала наравне со всеми. А старший сын Ваня радовал наших ветеранов своим пением, — рассказала председатель Окружного Совета Московской Федерации профсоюзов по ЗАО Наталья Кондрушина, которая тоже посетила избирательный участок. — Не перестаю удивляться работоспособности многодетной мамы. Которая сейчас получает второе образование во ВГИКе. И скоро у нас будет свой профсоюзный продюсер».
Пока мама опускает бюллетень, трое ребят внимательно наблюдают за процессом. Когда-нибудь и им предстоит принять ответственное решение. А пока в подарок от Окружного Совета МФП по ЗАО мальчишкам вручили красивые детские книжки.
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