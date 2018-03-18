Они не расстаются! Джереми Микс и Хлоя Грин гуляют по Беверли-Хиллз

Джереми Микс (34) и Хлоя Грин (27), кажется, не расстаются ни на секунду. Недавно они отдыхали вместе в горах, ну а теперь проводят время в Лос-Анджелесе.

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Так, недавно фотографы заметили парочку во время прогулки. Довольные Хлоя и Джереми взяли кофе с собой и отправились по магазинам. Кстати, они даже одеты были одинаково: для выхода влюбленные выбрали джинсовые куртки.

Голубки!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/oni-ne-rasstayutsya-dzheremi-miks-i-hloya-grin-gulyayut-po-beverli-hillz/