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Депутат Госдумы Мартин Шаккум: «Нам нужна сегодня не стабильность, нам нужно движение вперед, нам нужен прорыв»
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Депутат Госдумы Мартин Шаккум: «Нам нужна сегодня не стабильность, нам нужно движение вперед, нам нужен прорыв» 

360tv.ru 17 часов назад
Фото: 360tv.ru
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета Госдумы по финрынку Мартин Люцианович Шаккум проголосовал сегодня в Красногорске.
Депутат рассказал о том, чего он ждет от  выборов-2018
Как всегда, мы с выборами связываем надежды на лучшее, на обновление. Сегодня очень непростая международная обстановка, и говорить о том, что главное это стабильность, я бы так не утверждал. Нам нужна сегодня не стабильность, нам нужно движение вперед, нам нужен прорыв и нам нужна борьба с нашим главным врагом. Нашего главное врага определил президент в своем послании — это технологическая отсталость. Вот нам нужно бороться с технологической отсталостью. Нам нужно поднимать нашу экономику — это сегодня самая главная задача
— Мартин Шаккум.
Также Мартин Люцианович рассказал и о том, какие перемены он хотел бы видеть в родном Красногорске.
Красногорск сегодня известен во всем мире, в первую очередь, благодаря нашим спортсменам, ну и нашим детям. Наши замечательные творческие коллективы известны сегодня во всем мире. Я считаю, что нужно развивать и спорт, и творчество, именно начиная с наших детей. У нас есть замечательные педагоги в Красногорске, великолепные тренеры
— Мартин Шаккум.
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