Депутат Госдумы Мартин Шаккум: «Нам нужна сегодня не стабильность, нам нужно движение вперед, нам нужен прорыв»

Депутат рассказал о том, чего он ждет от выборов-2018

Как всегда, мы с выборами связываем надежды на лучшее, на обновление. Сегодня очень непростая международная обстановка, и говорить о том, что главное это стабильность, я бы так не утверждал. Нам нужна сегодня не стабильность, нам нужно движение вперед, нам нужен прорыв и нам нужна борьба с нашим главным врагом. Нашего главное врага определил президент в своем послании — это технологическая отсталость. Вот нам нужно бороться с технологической отсталостью. Нам нужно поднимать нашу экономику — это сегодня самая главная задача

— Мартин Шаккум.

Также Мартин Люцианович рассказал и о том, какие перемены он хотел бы видеть в родном Красногорске.

Красногорск сегодня известен во всем мире, в первую очередь, благодаря нашим спортсменам, ну и нашим детям. Наши замечательные творческие коллективы известны сегодня во всем мире. Я считаю, что нужно развивать и спорт, и творчество, именно начиная с наших детей. У нас есть замечательные педагоги в Красногорске, великолепные тренеры

— Мартин Шаккум.