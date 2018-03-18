Девочка моя кареглазая

Познакомились мы с моей Светланой в декабре 1966 года на танцах в сельском клубе на Подоле. Скромная, застенчивая, немногословная кареглазая девушка сразу привлекла внимание молодого старшины, приехавшего в отпуск из Москвы.

Светлана училась в Кременчуге. Мы год писали друг другу письма, а в октябре 1967 года она написала, что собирается с подружкой приехать в гости к дяде, который жил в Москве. Это была ее первая дальняя поездка. Но встреча наша тогда не состоялась: отец Светы проводил девушек на поезд и в тот же день трагически погиб. Света улетела обратно, а мне пришлось показывать достопримечательности Москвы ее подруге.

Помню, как смотрели в кинотеатре «Россия» «Свадьбу в Малиновке»: это было первое в моей жизни широкоформатное цветное кино. А в декабре я поехал навещать маму в сельскую больницу. Дядя Светланы попросил передать гостинцы для родных. Но когда я добрался до больницы, оказалось, что маму уже выписали.

Решил я сначала гостинцы передать, а уж потом домой ехать. Поздно вечером приехал к дому Светланы. Темно, хоть глаз выколи. Лай собаки. Стучу в окошко — тишина. Мама Светы — Наталья Григорьевна — меня тогда еще не знала, а дочка побоялась признаться, что мы с ней знакомы. Долго мне не открывали, но знакомство все-таки состоялось.

Мы поужинали, и мне предложили остаться на ночь. Вот так и ночую уже 50 лет с моей любимой женой, которая потом стала замечательной мамой, свекровью и бабушкой. Выросли два наших прекрасных сына, завели свои семьи, родились наши пятеро внуков. А 20 декабря 1967 года, когда мы со Светой зарегистрировали свой брак, стал Днем нашей семьи.

Каюсь, редко признавался жене в любви, нечасто дарил цветы. Но ни разу в жизни не пожалел о своем выборе спутницы жизни. Даже на работе мы со Светланой не расстаемся: трудимся в одном управлении Министерства обороны

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