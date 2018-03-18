Новоиспеченная мама Кайли Дженнер постепенно возвращается в форму после родов

Недавно в Twitter звезда откровенно рассказала о беременности и призналась, что за это время набрала 18 лишних килограмм. Она никак не смогла отказаться от пончиков и гамбургеров, а тяга к вафлям и вовсе пробудилась в ней впервые. Однако сейчас активно работает над тем, чтобы вернуться в форму.

Кайли Дженнер

Сегодня Кайли показала первые результаты, выложив кадры в нижнем белье. Знаменитость сфотографирована в джакузи. Поклонники сразу же отметили, что у девушки действительно есть лишний вес, но ей это не мешает оставаться по-прежнему очень красивой и женственной.

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