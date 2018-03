Новоиспеченная мама Кайли Дженнер постепенно возвращается в форму после родов 

Недавно в Twitter звезда откровенно рассказала о беременности и призналась, что за это время набрала 18 лишних килограмм. Она никак не смогла отказаться от пончиков и гамбургеров, а тяга к вафлям и вовсе пробудилась в ней впервые. Однако сейчас активно работает над тем, чтобы вернуться в форму.

Кайли Дженнер

Сегодня Кайли показала первые результаты, выложив кадры в нижнем белье. Знаменитость сфотографирована в джакузи. Поклонники сразу же отметили, что у девушки действительно есть лишний вес, но ей это не мешает оставаться по-прежнему очень красивой и женственной.

girls next door

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Mar 17, 2018 at 1:53pm PDT Напомним, что Кайли родила дочь в феврале. Отцом ребенка стал ее бойфренд Трэвис Скотт , с котором она начала встречаться в апреле 2017. По словам инсайдера, Кайли и Трэвис живут отдельно друг от друга и не планируют жениться. Ухаживать за младенцем новоиспеченной маме помогает няня. Свою дочку Кайли не стала скрывать от общественности и уже спустя месяц показала ее лицо.