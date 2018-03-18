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Ноябряне мечтают об «Ашане», аквапарке и грибной поляне
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Ноябряне мечтают об «Ашане», аквапарке и грибной поляне 

Красный Север 17 часов назад
Фото: Красный Север
Весь день горожане фантазировали на тему, каким должен быть Ноябрьск. Дети с родителями делали макет из бумаги и пластилина, взрослые наклеивали стикеры с пожеланиями на карту-схему. Идеи самые разные, порой неожиданные: огромный торговый комплекс, аквапарк, грибная поляна…
Были и простые запросы, приземленные, например, про ровные дороги и хорошее освещение улиц. Еще не хватает уличных скамеек, танцевального клуба, детских площадок и школы.
Огромный пестрый город из бумаги построили дети. По словам сотрудников КСК «Ямал», более сотни ребят приложили руку к творению.
— Я сделал светофор, слепил из пластилина улитку и Колобка, — радуется Володя Шевелев. Ему шесть лет, и он точно знает, чего не хватает родному городу.
— Сегодня у нас работают бьюти-салон: пока мальчики с папами заняты изготовлением скамеек, мамы с дочками делают прически и макияж, — рассказывает сотрудник КСК «Ямал» Елена Сафронова. — Это не все. У нас можно посадить в торфяной горшочек семечко цветка и с наступлением тепла высадить на улице; сделать прикольное селфи, участвовать в танцевально-развлекательной программе.
Многие заранее прислали фотоработы и рисунки. Победители получат вкусные призы от кафе «Аригато» и кофейни «Blueberry», билеты на киносеанс в «Руси» для всей семьи, а также дипломы и календарь с фотографиями.
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