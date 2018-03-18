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Сын шейха Саида Афанди проголосовал в родном селе
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Сын шейха Саида Афанди проголосовал в родном селе
Mirmol.ru
16 часов назад
Фото:
Mirmol.ru
Женский форум
Сын шейха Саида Афанди проголосовал в родном селеРектор Дагестанского теологического института имени Саида Афанди, сын шейха Саида Афанди Абдулла Ацаев проголосовал вместе со своей семьей на избирательном участке в селении Чирке.
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Ещё 1 источник
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