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Райдос рассказала о травле
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Райдос рассказала о травле 

Russianshowbiz.info 16 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярная ясновидящая Виктория Райдос в своем Инстаграме поделилась мыслями относительно возникновения агрессии и травли в социальных сетях.
Девушка отметила, что в детстве многие люди сталкиваются с разными формами травли — сами становятся объектом насмешек или унижают другого человека. С появлением социальных сетей такое явление стало более масштабным.
"Яркий пример — Стены ненависти в ВК, на которых унижают конкретного человека. Это просто ужасно. А сейчас всё чаще вижу травлю, которую устраивают взрослые", — заметила Райдос. Ясновидящая считает, что такое явление возникает из-за нарциссизма людей, к которому прибавляется сильное желание навязать свои взгляды. Люди не умеют себя сдерживать и контролировать
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