Ксения Бородина «набросилась » на подписчицу из-за вопросе о заработках мужа 

Интересные новости «Дом 2». Ксения Бородина крайне резко реагирует на любые высказывания в адрес её мужа, в особенности касающихся тех вопросов, которые затрагивают материальный аспект и заработок мужа Курбана. Многие считают, что он является альфонсом и ведущая теле-проекта Дом 2 просто содержит его, хотя это остаётся их личным делом. Тем не менее, вопрос от подписчицы Инстаграма Бородиной не остался незамеченным и она импульсивно прокомментировала его. Со слов Бородиной, если Курбан не сидит в офисе семь дней в неделю, это вовсе не означает, что он не способен зарабатывать деньги. В их доме есть отведённая комната под его «офис», в котором он и занимается различными делами. Кроме того, по заверениям Ксении, это она берёт деньги на свои нужны у мужа, а не наоборот. Курбан занимается своей страницей в Инстаграм, где и пытается зарабатывать свои деньги, но многие уверены, что и это он делает за счёт известности своей жены и люди подписываются на него, чтобы поддержать Ксюшу Бородину. Стоит отметить, что Бородина комментирую высказывания подписчицы, посоветовали всем не лезть в чужую жизнь, а заниматься своей. Сама же Бородина успешно работает на проекте «Дом 2» и зарабатывает отличные деньги.