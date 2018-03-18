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«Без перекуса никуда?»: Айза Анохина позировала перед прессой с пончиком
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«Без перекуса никуда?»: Айза Анохина позировала перед прессой с пончиком 

Eva.ru 15 часов назад
Фото: Eva.ru
Дизайнер Айза Анохина, как и полагается светской львице, посещает различные мероприятия, где в обязательном порядке предстает перед прессой. И, похоже, на этот раз предложение позировать застало Айзу врасплох, поскольку на снимках с мероприятия бизнесвумен держала в руках пончик, чем вдоволь развеселила поклонников.
Рассматривая снимки с вечеринки в честь презентации нового бутика Coach, где присутствовало немало звезд отечественного шоу-бизнеса, взор внимательных поклонников сконцентрировался на дизайнере и бизнесвумен Айзе Анохиной. Любопытным фактом стало то, что Айза явно не была готова к позированию перед фотографами, поскольку предстала не в лучшем виде. Публику сети немало смутил тот факт, что, позируя у стенда с логотипом, в руках Айза сжимала пончик.
По всей видимости, предложение сфотографироваться с подругами застало Айзу врасплох и она совершено позабыла о сладости, которую держала в руке. Однако маленькая деталь была мгновенно подмечена публикой сети, которая от души посмеялась над несуразностью ситуации. Почитатели сошлись на мысли, что такой опытной светской львице не позволительно допускать подобные проколы, и насмешками упрекнули Анохину в неосмотрительности.
«Пончик в руке? Стильно» «У кого что в руках, а у Ай пончик» «Задание для внимательных — найди на снимке пончик» «Айза, что у тебя, пончик?» «Без перекуса никуда. Хоть поделились с подругами?» «А ты все ешь, да?»
Впрочем, некоторые, напротив, пожалели своего кумира. Ранее Айза жаловалась, что устала быть матерью, окруженной детьми, а потому верные почитатели не нашли ничего удивительного в том, что на светском приеме Анохина была рассеяна и не смогла расстаться со сладким пончиком, который наверняка поднял ей настроение.
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