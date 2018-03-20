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В Калининградской области ищут пропавшего в ноябре Артура Грошева
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В Калининградской области ищут пропавшего в ноябре Артура Грошева 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
31-летний мужчина почти 4 месяца не выходит на связь с родственниками, сообщает следственный комитет.
Последний раз балтийца видели 26 ноября. Он вышел из квартиры и пропал.
В следственном комитете сообщили, что мужчина злоупотребляет спиртными напитками. Его рост около 175 см, у него серо-зеленые глаза и светло-русые короткие волосы.
Тех, кто видел пропавшего, просят обратиться в региональное следственное управление (г. Калининград, ул. 9 Апреля, 60 А) лично либо по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 (4012) 305 765, 02. Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.
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