В Калининградской области ищут пропавшего в ноябре Артура Грошева

31-летний мужчина почти 4 месяца не выходит на связь с родственниками, сообщает следственный комитет

Последний раз балтийца видели 26 ноября. Он вышел из квартиры и пропал.

В следственном комитете сообщили, что мужчина злоупотребляет спиртными напитками. Его рост около 175 см, у него серо-зеленые глаза и светло-русые короткие волосы.

Тех, кто видел пропавшего, просят обратиться в региональное следственное управление (г. Калининград, ул. 9 Апреля, 60 А) лично либо по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 (4012) 305 765, 02. Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.