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Лифчики долой: Как Джиджи Хадид отметила разрыв с Зейном Маликом
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Лифчики долой: Как Джиджи Хадид отметила разрыв с Зейном Маликом 

Fraufluger.ru 12 часов назад
Фото: Fraufluger.ru
Всю прошлую неделю только и говорили о двух разрывах в мире моды: Алессандра Амбросио рассталась со своим бойфрендом после 10 лет совместной жизни, и Джиджи Хадид решилась на разрыв с Зейном Маликом. Лифчики долой: Как Джиджи Хадид отметила разрыв с Зейном МаликомНе будем рассуждать о том, что их заставило пойти на подобный шаг. Но судя по тому, как супермодели живут дальше, понятно, что инициаторами и в первом, и во втором случае стали девушки. И хотя многие пишут о переживаниях и Джиджи и Алессандры, девушки однозначно были готовы к подобному исходу отношений. Подтверждение тому, свежая фотография в Инстаграме Беллы. Они с Джиджи решили уехать к океану, дабы пережить тяжелый период. И как бы отметить столь значимое событие, как расставание с любимым? Пуститься на встречу будущему топлес, и заодно запечатлеть столь значимый момент! Что собственно и сделали сестры и их подруги. Невероятно жизнерадостная фотография на этот момент уже собрала более 1 300 000 лайков.
А что в это время происходит у Зейна? Он просто набил очередную татуировку, и так же выложил фотографию в Инстаграм. Согласитесь, девушки отмечают разрыв, куда более весело!
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