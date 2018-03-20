Неужели это все? Джастина Бибера заметили с другой

Джастин Бибер (24), который недавно снова расстался с Селеной Гомес (25), не теряет времени зря. На днях Джастина заметили в компании блондинки, с которой он вел себя, как утверждают свидетели их свидания, совсем не по-дружески.

Папарацци удалось заснять Бибера, когда он приехал с незнакомкой в ночной клуб Avenue в Голливуде. Там пара отдыхала до поздней ночи, пока к ним не присоединились друзья Бибера: сын Арнольда Шварценеггера Патрик (24) со своей девушкой Эбби Чемпион (19). После клуба ребята продолжили веселиться уже в другом модном заведении Roxy. А затем, как удалось узнать репортерам, Джастин с блондинкой (которой оказалась сестра Эбби Чемпион, Баскин) покинул клуб (это было около четырех часов утра), и они удалились на машине в сторону его дома.

Смотри фото здесь.

https://www.youtube.com/watch?v=eCDg-5oizKk

Любопытно, что Селена, за которую очень переживали ее родные и поклонники, тоже вовсе не выглядит несчастной. Хотя мама певицы выражала свою крайнюю озабоченность возобновлением романа своей дочери с Бибером, опасаясь, что Джастин снова разобьет ее сердце, этого, похоже не произошло. Селена сейчас ведет активный образ жизни и занимается собой.

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