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Неужели это все? Джастина Бибера заметили с другой
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Неужели это все? Джастина Бибера заметили с другой 

Peopletalk 20 марта 2018
Фото: Peopletalk
Джастин Бибер (24), который недавно снова расстался с Селеной Гомес (25), не теряет времени зря. На днях Джастина заметили в компании блондинки, с которой он вел себя, как утверждают свидетели их свидания, совсем не по-дружески.
Папарацци удалось заснять Бибера, когда он приехал с незнакомкой в ночной клуб Avenue в Голливуде. Там пара отдыхала до поздней ночи, пока к ним не присоединились друзья Бибера: сын Арнольда Шварценеггера Патрик (24) со своей девушкой Эбби Чемпион (19). После клуба ребята продолжили веселиться уже в другом модном заведении Roxy. А затем, как удалось узнать репортерам, Джастин с блондинкой (которой оказалась сестра Эбби Чемпион, Баскин) покинул клуб (это было около четырех часов утра), и они удалились на машине в сторону его дома.
Смотри фото здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=eCDg-5oizKk
Любопытно, что Селена, за которую очень переживали ее родные и поклонники, тоже вовсе не выглядит несчастной. Хотя мама певицы выражала свою крайнюю озабоченность возобновлением романа своей дочери с Бибером, опасаясь, что Джастин снова разобьет ее сердце, этого, похоже не произошло. Селена сейчас ведет активный образ жизни и занимается собой.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neuzheli-eto-vse-dzhastina-bibera-zametili-s-drugoj/
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