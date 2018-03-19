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Скарлетт Йоханссон обручилась спустя год после развода?
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Скарлетт Йоханссон обручилась спустя год после развода? 

WMJ.ru 11 часов назад
Фото: WMJ.ru
Колин Жост Колин Жост Колин Жост Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак Скарлетт Йоханссон несколько месяцев встречается с актером, сценаристом и телеведущим Колином Жостом. На днях папарацци сфоторгафировали пару на свидании в Нью-Йорке. Актриса игриво пряталась от камер за шарфом и прдемонстрировала… кольцо со сверкающим камнем на безымянном пальце. Неужели Скарлетт снова собралась замуж? Впервые о романе Скарлетт Йоханссон и Колина оста заговорили в прошлом году. В том же году акриса официально развелась с французским журналистом Роменом Дориаком, от котоорго у неее есть дочь Роуз. В недавнем интервью Йоханссон зявила, что не не считает себя способной поддерживать моногамные отношения и вообще не верит в брак и любовь на свю жизнь. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Global Look Press, Youtube
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