«Ух, хорош!»: полуобнаженный Эдгард Запашный лишил женщин спокойного сна

Народный артист России и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный лишил многих женщин покоя и сна, когда опубликовал на днях в личном Инстаграм-аккаунте свой полуобнаженный снимок, продемонстрировав таким образом поклонникам, в какой великолепной физической форме он сейчас находится.

Гроза диких кошек и отец большого семейства Эдгард Запашный обычно ассоциируется у многих поклонников с образом статного руководителя, который расхаживает по своим владениям и окидывает их слегка прищуренным взором, дабы убедиться, что все на подконтрольной ему территории в порядке.

Однако не так давно представитель легендарной цирковой династии показал публике себя в новом ракурсе — отца троих детей. Оказалось, что грозный Эдгард Вальтерович очень нежный родитель, который гордится своими наследниками и не намерен это скрывать. И вот снова открытие — 41-летний директор цирка еще и счастливый обладатель сексуального тела. В микроблоге артиста неожиданно появился весьма пикантный снимок, на котором он позирует перед камерой с обнаженным торсом. И хоть фото и было сделано в профиль, успех у поклонниц оно заслужило немалый.

«Вау! Вот всем бы мужчинам такую форму!» «Невозможно пройти мимо таких фотографий! Сила, мощь, обаяние — меньшее, что могу написать!» «Немного секса в ленту никогда не повредит» «О Боже, я дар речи потеряла, увидев его» «Змей искуситель! Вот как жить дальше?» «Нельзя так издеваться над девушеами! Вы всю ночь мне снились!» «Ух, хорош! Настоящий хищник!» «О, Боже! Какой мужчина!» «Чертовски хорош! Завидуем жене и почти молча пускам слюнки» Впрочем, нет ничего удивительного в том, что Эдгард находится в такой великолепной физической форме — он регулярно посещает тренажерный зал и много времени посвящает спорту. Кстати, недавно выяснилось, что артист является еще и настоящим фанатом хоккея, ведь ради него он даже готов отложить свой выход на манеж.