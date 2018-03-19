«Аж аппетит пропал»: Тесс Холлидей показала постельное фото

Яркая представительница так называемого бодипозитива Тесс Холидей опубликовала очередной откровенный снимок. Она продемонстрировала свое пышное тело, которым гордится, и призвала других делать то же самое — не стесняться собственной внешности, которая может не нравиться окружающим.

Модель plus-size Тесс Холидей показала постельное фото, которым восхитила поклонников и разозлила недоброжелателей. И те и другие часто комментируют ее публикации, осыпая ее комплиментами и критическим отзывами. Новый снимок Тесс подписала мотивирующим посланием, которые она делает довольно часто: «Если вы чувствуете себя подавленными, фотографируйтесь в нижнем белье. Можете также посмотреть на своего партнера в таком виде. Мой супруг всегда восхищается, когда я публикую на свою страницу откровенные селфи».

По словам Холлидей, подобные посты помогают ей поднять себе настроение и бороться с депрессией. Тесс позировала на кровати, указав, что ей нравится функция таймера на ее смартфоне, при помощи которого она может делать снимки самостоятельно. Новая публикация 155-килограммовой фотомодели набрала более 55 тысяч «лайков». Подписчики оценили ее откровенность и желание помочь другим обрести уверенность в себе: «Класс, мне нравится, такая красотка!» «Хотела поесть, но аж аппетит пропал, простите».

«Мне не нравится, не знаю, почему она считает нужным оголяться в кадре». «Человек имеет право быть полным, если ей нравится такое тело, почему бы и нет?» «Вот аналитики диванные, она модель успешная, а вы только и можете, что критиковать». Удивительно, но очень много людей пытаются упрекать Тесс Холлидей за лишний вес, который она давно сделала хитом своей внешности. Несмотря на негатив, красавица добилась ошеломительного успеха в модельном бизнесе, именитый дизайнеры часто приглашают ее рекламировать одежду для полных.

Холлидей сейчас настолько уверена в себе, что прямо заявляет о желании видеть в средствах массовой информации больше тел, которые являются такими же сексуальными, как и ее.