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«Всегда без сантиментов»: Алена Свиридова пофилософствовала об океане
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«Всегда без сантиментов»: Алена Свиридова пофилософствовала об океане 

Eva.ru 5 часов назад
Фото: Eva.ru
Известная певица Алена Свиридова продолжает публиковать в микроблоге фотографии, сделанные во время отдыха в Америке. Сейчас объектом ее съемки стал океан, которому она посвятила несколько постов и даже пустилась в небольшие размышления по его поводу.
Российская эстрадная певица, автор песен, композитор и телеведущая несколько дней назад отправилась в Соединенные Штаты Америки. Знаменитость уже публиковала несколько снимков из Лос-Анджелеса, рассказывая фанатам о том, как проводит время. На этот раз Заслуженная артистка Российской Федерации сделала несколько кадров на побережье океана, который подтолкнул ее на довольно философские размышления. Именно ими она и решила поделиться с поклонниками в Инстаграме. «Океан — это вам не море. Это что — то такое глобальное, родное, там все ответы на все вопросы. И живая вода. Океан всегда без сантиментов. С ним никакого панибратства. Он — как отец. Да, мать— земля, отец — океан. А мы — каждой твари по паре»
Что примечательно, многие почитатели таланта Свиридовой полностью поддержали ее и оказались готовы подписаться почти под каждым словом своего кумира. Они признались, что испытывают такие же мысли в подобных обстоятельствах, но в то же время у некоторых океан вызывает какой-то трепет и страх. «Да сестра, ты права сантиментов нет, бурлит жизнь в океане, даже дух захватывает!» «А как же море? Море кто?» «Есть в этом что-то вечное и печальное даже!» «Сильно сказано!» «Да, океан-это нечто, что переворачивает душу… Ностальгия…» «Всё верно сказано. С океаном не забалуешь…» «А море-наша нянька?» Правда, несколько человек из списка подписчиков исполнительницы все же пошли в разрез общему мнению ее фанатов и заявили, что все ее слова кроме как обыкновенным бредом и назвать-то сложно.
Кстати, недавно, гуляя по Санта-Монике, Свиридова увидела такое, что заставило ее на некоторое время вернуться в детство и рассказать о своих воспоминаниях.
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