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Новосибирские рыбаки пожертвовали улов кошкам
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Новосибирские рыбаки пожертвовали улов кошкам 

Собака 5 часов назад
Фото: Собака
Участники Весеннего фестиваля по ловле на мормышку со льда передали в приют «Кошкино лукошко» двадцать килограммов рыбы.
Организатор мероприятия Fishingsib 2018 сам связался с приютом и предложил пожертвование. Всего в состязании в микрорайоне Затон приняли участие семьдесят рыбаков, у которых было три часа на то, чтобы принести как можно больший улов на мормышку в определенной огороженной зоне. Победитель в категории «Спортсмены» Никита Дюпин, поймал больше трех килограммов рыбы, а любитель Роман Морозов — почти два килограмма четыреста граммов. Сотрудники приюта забрали богатый улов и выложили «отчет» в своей группе «ВКонтакте». Фото: vk.com/cat_nsk
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