Ещё
В Орле запретили продавать «Египетскую силу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орле запретили продавать «Египетскую силу» 

РИА 57 5 часов назад
Фото: РИА 57
Специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявили в Орле 10 партий семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений.
В партии несанкционированного семенного материала находились томаты «Алая гроздь», «Боярский», «Гигант Новикова», «Де барао Гигант», свёкла столовая «Бордо улучшенная», кабачки «Египетская сила», капуста цветная «Снежный шар», перец сладкий «Гигант желтый», «Ново-гогошары», морковь «МО».
За нарушение закона «О семеноводстве» продавцу вынесено постановление о наложении административного штрафа. Семена сняты с реализации.
В пресс-службе Россельхознадзора напомнили, что сорта не включенные в Госреестр, вероятнее всего, не прошли или не проходили испытания. Это значит, что их свойства и качества могут не соответствовать заявленным на упаковке. При покупке таких семян можно не получить ожидаемого урожая или остаться без него.
Сообщение В Орле запретили продавать «Египетскую силу» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орловской области сычужный продукт из Белоруссии превращали элитный сыр Жители Ливен жалуются на некачественный товар в «Магните» В Орловской области в молоке и мясе нашли кишечную палочку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Яну Рудковскую сравнили с «Пенсионным фондом»6
Поддельное мясо: как и зачем его делают1
Навка собирается подарить мужу сына45
Онлайн-покупки: ожидание и реальность93
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело139
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение