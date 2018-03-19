В Орле запретили продавать «Египетскую силу»

Специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявили в Орле 10 партий семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений.

В партии несанкционированного семенного материала находились томаты «Алая гроздь», «Боярский», «Гигант Новикова», «Де барао Гигант», свёкла столовая «Бордо улучшенная», кабачки «Египетская сила», капуста цветная «Снежный шар», перец сладкий «Гигант желтый», «Ново-гогошары», морковь «МО».

За нарушение закона «О семеноводстве» продавцу вынесено постановление о наложении административного штрафа. Семена сняты с реализации.

В пресс-службе Россельхознадзора напомнили, что сорта не включенные в Госреестр, вероятнее всего, не прошли или не проходили испытания. Это значит, что их свойства и качества могут не соответствовать заявленным на упаковке. При покупке таких семян можно не получить ожидаемого урожая или остаться без него.