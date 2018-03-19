Заработать на воображении. Главный навык лидера будущего

Бизнес переживает переходный период — старые институты перестают работать, а новые еще не сформировались. Происходит трансформация бизнес-процессов — какие-то функции сливаются друг с другом, а какие-то и вовсе отмирают. В таких условиях профессиональные качества лидера — аналитические навыки, умение вести проекты и управлять, которые так высоко ценились раньше, сегодня не смогут помочь бизнесу стремительно развиваться. Они не способны сделать его конкурентоспособным.

Компьютерные системы, которые сейчас внедряются, возьмут на себя большую часть функций по анализу и планированию. В прогрессивных компаниях простые задачи за человека уже выполняют роботы. Поэтому лидер будущего должен уметь из различных заключений, которые генерирует ему современные технологии, рождать бизнес-идеи и превращать их в деньги и пользу для бизнеса. Создавать из, казалось бы, совершенно не пересекающихся сфер единые работающие системы. Для этого ему нужно включить свое воображение.

Темой воображения я заинтересовалась, когда училась на факультете психологии. Меня впечатлила идея о том, что в будущем гуманитарии будут более востребованы, чем технари. Я изучила информацию по этой теме во всевозможных источниках и поняла, что любой человек может прокачать свое креативное мышление.

За нашу способность выдавать креативные идеи отвечает правое полушарие. Там находятся наши чувства, интуиция, ориентировка на местности, прокачав которые, сможем развить воображение. Есть несколько основных направлений работы с правым полушарием, из которых я выделила шесть и уже начала работать по ним со своими коллегами и друзьями.

Способ первый. Исследовать креативный рынок

Появились первые провайдеры обучения техникам креативного мышления. Чаще всего это маркетологи, которые поняли, что разрабатывать креативные идеи по определенным методикам можно не только для маркетинговых целей, но и для бизнеса в целом. Попробуйте отправить своих сотрудников к ним на прокачку правого полушария.

Способ второй. Крутить спиннер

Правое полушарие начинает активно работать, когда включается мелкая моторика, особенно мелкая моторика левой руки. Спинер — находка для тех, кто не умеет вышивать крестиком, вязать и играть на пианино. Можно работать и параллельно развивать свое воображение — просто крутите спинер.

Способ третий. Не обедать в офисной столовой

Правое полушарие также задействовано в ориентировке на местности. Но как заставить человека в повседневной жизни тренировать этот навык? Попробуйте поставить себе цель — в течении двух месяцев не ходить в одно и то же кафе или ресторан дважды. Тем более туда, куда привыкли ходить обедать. После такого эксперимента мой коллега начал замечать такие детали, которым раньше не придавал никакого значения. Например, цвет стен, мебели, обстановку. К тому же, по его словам, он перестал на автомате заказывать одно и то же, стал прислушиваться к себе и думать, что он хочет в данный момент. Когда человек прислушивается к чувствам, включается правое полушарие.

Способ четвертый. Поговорить на новые темы

Чем больше лидер получает информации, которая не связана с его работой, тем больше для него расширяются границы. А значит у него больше шансов найти какое-то новое решение для своего бизнеса. Важно начать интересоваться темами, в которых совсем не разбираешься или знаешь крайне мало, общаться с людьми, которые не входят в привычный круг общения. Высший пилотаж — научиться слышать тех, с кем раньше избегал общения — люди другого поколения, социального положения, с другими интересами и так далее.

Способ пятый. Распутать клубок чувств

Здесь есть свои методики — начиная от медитаций и телесных практик, например, йоги, и заканчивая развитием эмоционального интеллекта. Последнее подразумевает тренировку эмпатии. Как известно, эмпат чувствует других людей, но в первую очередь он хорошо понимает свои чувства.

Способ шестой. Погружаемся в искусство

Правое полушарие можно задействовать через чувства, которые вызывает у нас произведения искусства. Для этого нужно разработать определенную систему погружения в искусство, следовать которой нужно регулярно и осознанно — иначе не будет результата.

Решили погрузиться в искусство через классическую музыку — отлично. Попробуйте перед прослушиванием плейлиста изучить историю музыкального произведения, биографию и характер автора. Например, что чувствовал композитор, когда писал эту мелодию, какой период в жизни проживал. Так вы сделаете процесс прослушивания осознанным.

Воображаемый эффект

Я и мои коллеги уже опробовали эти методики на себе. Подводить итоги рано, на данный момент у нас нет инструментов для точной оценки креативного капитала компании. Но некоторые результаты видно невооруженным глазом: у людей повышается личная эффективность, они более творчески подходят к выполнению своих функций, начинают генерировать идеи, которые приносят реальную пользу для бизнеса. Пользу, которую можно монетизировать.

Один мой коллега рассказал, что благодаря техникам по развитию воображения перестал работать «по указке сверху». Раньше генератором идей служил его руководитель, а теперь он сам.