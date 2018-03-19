Бизнес в декрете: тюменка бросила работу менеджером и открыла мастерскую, где создает вещицы из дерева

Все знают известное выражение «трудное детство, деревянные игрушки, прибитые к полу». Мы не в курсе, кто автор этой фразы, но это точно не про работы тюменки Ольги Отрадновой. Деревянные вещицы — приятные на ощупь, красивые и безопасные в отличие от того же пластика. Когда дочке Ане было два года, молодая мама решила сделать для малышки игрушки из дерева по мотивам сказок Пушкина. Потом был небольшой заказ для подруги. Что было дальше, рукодельница рассказала 72.ru, а мы — вам.

Эта ключница — одна из недавних работ Ольги. Надпись про самое дорогое в жизни, как и всё остальное, сделана вручную

Деревянная лошадка, будни менеджера: с чего начиналась история мастерской

— Старту моего рукодельного увлечения предшествовал декрет. Появилось желание не только всецело посвятить себя материнству, но и найти время на то, что мне интересно. Захотелось делать что-то своё, выражая таким способом свой взгляд на мир. Сделала для дочки деревянные игрушки по мотивам русских сказок, орудуя простым ручным лобзиком. Это был 2013 год.

Для самых маленьких — вот такие деревянные пазлы. Некоторые детали окрашены с помощью цветного воска с нежным цветочным ароматом

Первым заказом стала деревянная лошадка, которую я сотворила для подруги. Хотела ей просто подарить, но она настояла на том, чтобы заплатить за работу. Именно в тот момент ко мне пришло осознание, что мои рукодельные вещицы действительно кому-то нужны.

Для девчонок и мальчишек постарше Ольга запросто может сотворить вот такие конструкторы. Узнали, из какого мультика эти красочные персонажи?

Со временем втянулась в это дело. Отдала второй заказ, третий. Мастерство росло, чему помогали онлайн-уроки, полезные мастер-классы по моему направлению. Решила, что бросать всё на полпути нельзя, и до сих пор с удовольствием знамаюсь тем, что мне действительно нравится.

Эти милые коты — магнитик на холодильник. Сердечко мурлыки удерживают вместе. Нет, не упадёт

Кстати, до декрета я работала декоратором: много лет оформляла небольшие пространства в квартирах, перекрашивала мебель. А задолго до этого закончила художественную школу, где получила бесценные знания о цвете, композиции, текстурах разных материалов. Основная работа до рождения Ани у меня тоже была. Каждый будний день ездила в офис, где значилась менеджером по продажам.

Идеальное пространство для рукодельных чудес: шлиф-машинка, лазер и 100 баночек краски

— Очень много всего пришлось купить для обустройства мастерской, небольшого уютного помещения. Конечно, без профессиональных столярных инструментов в работе с деревом — никуда. Первой покупкой стал электрический лобзиковый станок. В магазинах их великое множество, самый дешевый стоит около 7000 рублей.

Вот такую красоту рукодельница делает с помощью лазера. Надпись и рисунок тут могут быть любые, на усмотрение заказчика

Ещё у меня в арсенале сейчас есть куча листов наждачной бумаги, шлиф-машинка, дрель и небольшая пила. И небольшой лазер для создания гравировки по дереву. Даже не знаю, сколько он стоит: это подарок мужа, который поддерживает мою любовь к рукоделию.

Некоторые работы покрываются только защитным воском, чтобы не маскировать неповторимую текстуру дерева

Для финишных, декораторских работ у меня есть профессиональные краски, экологически чистые и безопасные. Разноцветных баночек штук 100, наверное, или даже больше. Есть натуральные, природные оттенки, яркие — для детских конструкторов, с металлическим блеском — для новогодних фигурок и ёлочных игрушек.

Может показаться, что тут пригодился только один оттенок краски. Но это не так: слоёв разного цвета тут не меньше трёх

Дороже всего — по 700-800 рублей — стоит импортный воск Biofa, который использую для детских игрушек. Он безопасен для малышей. Ложится полупрозрачным слоем, не скрывая текстуру дерева, приятно пахнет бергамотом и лавандой. Поверх других красок обязательно идёт специальный воск. Он придаёт изделиям приятный блеск и делает фигурки влагостойкими. Можно запросто протирать их влажной тряпкой, чтобы избавиться от пыли.

Предлагаем отгадать, кого смастерила Ольга прошлым летом на своём загородном участке. Дракон?

И, конечно, в мастерской есть множество заготовок из древесины разных пород. Что-то хранится ещё цельными брусками, которые ждут своего часа.

Ключница для уютного дома: как сделать такую вещицу и зачем поджигать дерево

— Для начала нужно выбрать в магазине или из запасов в мастерской подходящий вид древесины. Люблю работать с буком, липой и сосной. После надо прикинуть, как лучше всего расположить заготовку. Готово? Теперь самое время сделать основу будущего конструктора, пазла или ключницы.

Ключница может быть такой. Лаконичной, без пышного декора и посторонних деталей

Для создания последней нередко делаю браширование — обжиг заготовки на открытом огне. Это помогает избавиться от мягких волокон и сделать деревянную поверхность ещё более фактурной, с красивым рельефом. Эту процедуру обычно провожу на дачном участке на улице. В закрытом помещении есть огромный риск случайно устроить пожар.

Можно и вовсе целую картину создать, хоть и совсем крошечного размера. Как вам?

Самый приятный этап — подбор оттенка краски и её нанесение на деревянную поверхность. Беру белую краску, добавляю туда колоранты, перемешиваю и крашу. Чтобы добиться сложного, интересного оттенка, нужно нанести слой краски, дать ей высохнуть и так повторить несколько раз. Орудую с кисточками и красками в мастерской либо дома, где тоже есть пространство для творчества.

Ольга постоянно участвует во всевозможных ярмарках мастеров. Магнитики и брелоки — по 190 рублей, конструкторы — от 600 рублей и выше

Моя любимая фраза в разговоре с заказчиком — «Сделайте мне что-нибудь красивое. Вы это можете, я знаю». Бывают четкие пожелания. В этом случае делаю всё именно так, как хочет будущий хозяин эксклюзивной вещицы из дерева. Помню как-то мастерила деревянную кошку и семейный календарь в форме льва.

Хорошее кино и прогулки на природе: где черпать вдохновение творческому человеку

— Важно не зацикливаться на своём увлечении. Смотреть шире и брать новые идеи отовсюду. Обожаю гулять по лесу или паркам, ходить в театр, на выставки и концерты. Всё это даёт мощный заряд энергии и сил для новых свершений.

Подкинуть идею для нового творения может даже след чьего-то питомца на асфальте. Немного терпения — и необычное украшение интерьера готово!

Знаю точно, что очень важно иногда позволить себе отдохнуть. Работе могу посвятить весь день, пробыв в мастерской с раннего утра до глубокой ночи. Родные не ворчат за это, потому что во всём меня поддерживают. Дочь иногда предлагает помочь. Даю ей какую-нибудь заготовку и она старается делать красоту. Но я ей ничего не навязываю: хочет — пусть делает, не хочет — поддержу ее выбор.

Из небольших деревянных спилов можно сделать что угодно: хоть магнитики, хоть украшения на ёлку. Если хотите, можно использовать как кулон. Так тоже можно

В целом делаю всё сама. Есть те, кто помогают привезти дерево в мастерскую, дотащить что-то тяжёлое. Женщинам не стоит мнить себя силачом, пытаясь тащить неподъемные грузы.

Мечты, красивые буквы и послание тюменским мамам

— Постоянно стремлюсь узнать что-то новое, освоить другие виды творчества. Сейчас на очереди — курсы по каллиграфии. Недавно я начала делать с помощью того самого лазера сувенирные магнитики и брелоки. И умение выводить красивые аккуратные надписи мне очень пригодится.

Родители часто заказывают для своих малышей вот такие пазлы. Они безопасные для здоровья, красивые и очень прочные

А вот планов по расширению и превращению моей крошечной мастерской в большое слаженное предприятие у меня нет. Гораздо комфортнее делать всё самой и нести ответственность за итоговый результат. Мысль о возвращении в офис возникает в моменты упадка сил, когда нет вдохновения. Но потом это проходит, и продолжаю творить.

Примерно такой набор игрушек Ольга когда-то сделала для своей маленькой Анечки. Никаких мелких деталей. Покрытие — цветной воск и льняное масло

Декрет — это много счастья. Радость быть мамой. Дети растут очень быстро, важно не упустить драгоценные минуты общения с ними. И не корите себя за то, что вам хочется находить время для своих увлечений. Самореализация нужна и важна каждому из нас, и вы это знаете.

И вешалки именные Ольга запросто вам сделает. Красота, правда ведь?

Предлагаем вам прочитать ещё несколько историй о тюменских мамах, которые превратили своё увлечение в небольшой бизнес. Наталья шьёт волшебной красоты кукол, в мастерской Ольги создают кроватки-домики для малышей со всей России, Мария открыла свою школу контента и путешествует по миру с мужем и двойняшками, а Валерия делает красивые альбомы и детские папки ручной работы в технике скрапбукинг. Вы — одна из тюменских мам, которая во время декрета занялась интересным делом? Расскажите нам о себе в WhatsApp, Telegram или Viber на номер +7-919-922-88-82, чтобы стать героиней одного из следующих материалов. Или отправьте сообщение в нашу группу в VK.