Кровь с молоком, здоров как бык: что на самом деле означают эти и другие фразеологизмы

Кровь с молоком

Фото: shutterstock.com Можно ли считать комплиментарным выражение «кровь с молоком»? Ещё лет сто назад — безусловно. Хотя, казалось бы, какое отношение к здоровью и красоте может иметь странное сочетание этих двух жидкостей. Однако именно так народный фольклор описывал пышущего здоровьем человека, у которого на белом лице был явно заметен румянец. Телосложение при этом тоже подразумевалось отнюдь не субтильное. Судя по фольклору, эталоном здоровья были люди крепкие, ядрёные, белокожие и румяные. Типичная деревенская девушка, работящая, весёлая, здоровая. Аристократическая же мода на томную бледность и умение вовремя упасть в обморок со здоровьем не ассоциировалась и столетия назад.

Свежий как огурчик

Фото: shutterstock.com Выражение «свежий как огурчик» употребляется не столько в контексте «хронического» здоровья, сколько при описании того, как выглядит человек в определённый момент. Так можно сказать о том, кто именно сейчас бодр, свеж и трезв. И выспавшийся. При этом неважно, чем человек занимался накануне. Он просто хорош и здоров сейчас.

Ассоциативный ряд простой: молодой огурчик — только что сорван с грядки, крепок, имеет ровную форму, без явных изъянов, хрустит при откусывании, очень приятен на вкус. Чего, кстати, нельзя однозначно сказать про огурец. Правда, и со словом «огурец» фразеологизм тоже есть: «молодец как огурец». Но огурчик явно даёт фору. Это такой эталон, как и человек, которого с огурчиком сравнивают.

Здоров как лось

Фото: shutterstock.com Несколько фразеологизмов сравнивают здорового человека с разными животными: здоров как мамонт, здоров как кабан, здоров как лось и так далее. Здесь всё просто. Крупное животное в любом случае сильнее человека, а где сила, там и здоровье. Но есть и ещё одна этимологическая версия. В те времена, когда человек добывал пропитание охотой, ему нужно было не только выследить и убить животное, но и дотащить его до пещеры, до очага, до дома. Для этого требовались силы и крепкое здоровье. Его-то и желали друг другу наши предки, сравнивая мощь охотника с крупной добычей.

Здоров как бык Фото: shutterstock.com Отдельная история с быком. Выражения «здоров как бык» и «силён как бык» приписывают временам глубокой древности. В средиземноморских странах бык издавна считался священным животным, символом плодородия, мужского начала, природной мощи. Мифология буквально кишит образами богов в бычьем обличье. Это и чёрный бык Посейдон, и белый египетский Апис, он же Осирис. Превращаясь в быка, Зевс похищал красавиц и позволял себе много шалостей, требующих крепкого здоровья. Повелитель грозы бог Тор у скандинавов тоже имел обличье быка. У индусов в ведической культуре бык — символ мудрости. В наше время это ещё и символ упрямства. Тоже здоровья требует немалого.

Будь здоров, как сто коров

Фото: shutterstock.com Ушедший в прошлое, но забавный фразеологизм-пожелание: «будь здоров, как сто коров». Легенда гласит, что дело тут не в удачной рифме. Якобы в советские времена в одном из колхозов случилась неприятность — поголовье коров начала косить эпидемия. Удалось сохранить ровно сто животных. В отчётах министру сельского хозяйства и фигурировала фраза про сто здоровых коров. История получила огласку, а фраза ушла в народ, став пожеланием крепкого здоровья в любой неблагоприятной ситуации.

В здоровом теле здоровый дух Фото: shutterstock.com Популярное в спортивном мире утверждение «в здоровом теле здоровый дух» на самом деле имеет совсем другой смысл. Полностью оно звучит как «в здоровом теле здоровый дух редкое явление» и считается популярной у древних римлян поговоркой. Они явно знали о здоровье и спорте что-то, чего не знаем мы! Римский сатирик Ювенал усугублял ситуацию, взывая к высшим силам в своих произведениях: «Надо молить богов, чтоб дух здоровый был в теле здоровом». Боги богами, но для рекордов в любые времена здоровье нужно крепкое, а дух сильный.

Подписаться на телеграм-канал Марии можно по этой розовой ссылке. Статьи по теме Как правильно произносить киноа, фалафель и другие непонятные слова 10 telegram-каналов, на которые стоит подписаться

Запись «Кровь с молоком, здоров как бык: что на самом деле означают эти и другие фразеологизмы» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.