Снежный человек: неизвестное науке существо или болезнь

Ученые и историки привыкли искать факты о снежном человеке в отдаленных частях света, в то время как почти похожий феномен всегда находился у них под носом. На рубеже 19-20 веков мужчины и женщины с полностью покрытым волосами лицом были популярным развлекательным аттракционом. Но как ни странно, у многих из них, несмотря на нетривиальную внешность, личная жизнь складывалась весьма неплохо — они обзаводились семьей и были вполне довольны своим положением.

Алиса Доэрти «Оборотень из Миннесоты»

Алиса Элизабет Доэрти родилась в 1887 году в Миннесоте, США в семье, до этого имеющей детей с нормальной внешностью. При рождении лицо Алисы уже было покрыто волосами в 5 см длиной. Ее родители быстро оправились от шока и рано начали показывать свою дочь за деньги. Ее сдавали в аренду владельцам магазинов, которые выставляли девочку на витрине, чтобы привлечь покупателей. Самой Алисе, получившей, кстати, прозвище «Американский оборотень», очень не нравилась жизнь магазинной зазывалы, и поэтому в возрасте 18 лет она ушла на пенсию, заработав заблаговременно кругленькую сумму денег.

Перцилла «Девочка-обезьянка»

В 1911 году родилась Перцилла Лаутер, чье полностью покрытое волосами тело и два ряда зубов сильно озадачили ее родителей. Они забрали ее из Пуэрто-Рико в Соединенные Штаты, где надеялись получить помощь от светочей медицины. Однако в Нью-Йорке им пришла блестящая, но, увы, не новая идея выставлять свою дочь напоказ за звонкую монету. В конце концов, Девочка-обезьянка стала частью циркового шоу уродцев и даже вышла замуж за другого циркового артиста Эммитта Бежано, известного как «Человек-крокодил».

Барбара Урселин «Косматая Дева»

Барбара Урселин была одним из самых ранних зафиксированных случаев гипертрихоза. Она была единственным человеком в семье с этой мутацией, но это не помешало ей выучиться игре на арфе и даже выйти замуж за человека по имени Иоганн ван Бек. Барбара или как ее еще называли — «Косматая дева» в какой-то момент даже позволила врачам обследовать себя, чтобы проверить, не была ли она плодом любви ее матери с обезьяной.

Тай Джин «Кунг-фу оборотень»

Для многих цирковых фрик-шоу, где задействованы люди с гипертрихозом, часто важнее самого зрелища были истории жизни обладателей роскошных бород. История Тай Джина настолько полна мистики и духа приключений, что есть подозрение, что ее ему придумали уже в цирке. Джин родился в 1849 году в Китае и немало шокировал родителей своей внешностью. Посчитав, что их сын одержим демонами, они бросили его в лесу, где его подобрал странствующий шаолиньский монах. Он взял мальчика с собой в монастырь, где Джин возмужал и (вот это поворот) стал Великим мастером кунг-фу. Большую часть своей жизни Тай Джин учил мастерству кунг-фу других и скончался в 1928 году.

Священная семья Бирмы

В начале 18 века человек-волк по имени Шве-Маонг был вручен королю Аве в качестве подарка. Его гипертрихоз делал его идеальным кандидатом на роль шута, и его работой было развлекать короля. Шве-Маонг так хорошо справлялся со своей задачей, что король в свою очередь подарил ему жену, которая родила ему четырех детей. Один из детей был таким же волосатым, как и его отец. К несчастью, Маонг был убит похитителями, а его дочь вышла замуж за бирманского простолюдина. И, в конце концов, Священная семья Бирма была вынуждена выступать для заработка в таких городах, как Нью-Йорк и Париж.

Стефан Бибровский «Человек-лев»

Суеверие и враждебность — вот вещи, которые идут рука об руку вместе с гипертрихозом. Тем не менее Стефану Бобровскому, взявшему себе имя Лионель «Человек-лев», удалось обратить свое несчастье себе на пользу. Он сильно приукрасил свою личную историю, рассказывая всем желающим послушать, что он стал таким в результате проклятья, тяготевшего над ним с тех пор, как его отца разорвал дикий лев. На самом же деле его отец, который может быть ни разу за свою жизнь и льва-то на картинке в книге не видел, отдал маленького Стефана в цирк, когда тому было всего четыре года.

Федор Евтихиев «Мальчик с песьей мордой»

Евтихиева или, как его чаще называли, Йо-Йо часто путают с Бобровским, с которым они так внешне похожи. Однако в отличие от рафинированного Человека-льва, который был довольно хорошо образован и говорил на пяти языках, Йо-йо был запойным пьяницей. Он вырос в Костромской губернии, где жил вместе со своим отцом, который заставлял мальчика рычать и лаять на зрителей, чтобы усилить его сходство с собакой. В 1904 году Федор Евтихиев умер в Салониках, Османской империи (часть Греции ныне), от пневмонии.

Крао «Недостающее звено»

Крао, также известная как Недостающее звено эволюции, это не просто аттракцион, а целая научная аномалия, заставившая многих заинтересоваться теорией эволюции Дарвина. Шестилетнюю Крао обнаружил управляющий цирка Великий Фарини, который взял ее в турне по Европе и США. Необычная девочка получила широкую известность, и в дальнейшем о ней написали несколько научных работ, используя ее в качестве доказательства теории эволюции Дарвина.

Энни Джонс «Бородатая леди»

Энни Джонс не была похожа на других бородатых женщин. На самом деле не ясно, действительно ли Джонс страдала от гипертрихоза или нет, так как волосы не покрывали все ее лицо, как это было с остальными. Тем не менее она получила титул Бородатая леди и была очень популярна в свое время. Энни также была энергичной активисткой и всеми силами пыталась убрать слово «фрик» из цирковой индустрии.

«Неописуемая» Юлия Пастрана

Самое любопытное, что известно о Юлии Пастрана, является то, что большую часть ее жизни ее не считали представителем человеческой расы. В целом ее жизнь полна тайн и загадок, так как не сохранилось практически никаких документов, описывающих ее. Историки полагают, что она родилась в западной части Мексики, и начала свою карьеру в Нью-Йорке под псевдонимом «Женщина-медведь». Когда она стала выступать на Бродвее, реакция на нее была, как правило, очень жестокой: люди в зале, видимо, приходили в ужас от того, что она выглядела как монстр, но при этом пела как ангел.