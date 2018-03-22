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Что Кайли Дженнер сделала сразу после рождения дочери, чтобы быстро прийти в форму?
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Что Кайли Дженнер сделала сразу после рождения дочери, чтобы быстро прийти в форму? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
На днях в Twitter Кайли Дженнер (20) откровенно рассказала, что за время беременности набрала 18 килограммов. И теперь звезда активно старается вернуть былые формы. По ее словам, первым делом после рождения малышки Сторми она решила взяться за талию и практически сразу начала носить специальный пояс-корсет (стоит он 218 $, и заказать его можно в Instagram).
По словам врачей, после беременности носить такие бандажи полезно всем. «Надевать утягивающие корсеты можно уже через несколько недель после родов, — утверждает Шерри Росс, доктор медицинских наук, специалист по вопросам здоровья женщин в Санта-Монике. — Они помогут тебе сжать матку, и ты быстрее избавишься от животика».
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Сколько сейчас весит Кайли, пока неизвестно, но мы уверены — она быстро придет в форму!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-sdelala-kajli-dzhenner-posle-rozhdeniya-docheri-chtoby-bystro-prijti-v-formu/
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