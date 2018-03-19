Ещё
Как сейчас выглядит фигура Кайли Дженнер? Фото в купальнике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сейчас выглядит фигура Кайли Дженнер? Фото в купальнике 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
За время беременности Кайли Дженнер (20) набрала 18 кг (на прошлой неделе она сама рассказала об этом в Twitter), но теперь активно приходит в форму. На прошлой неделе поклонники уже оценили ее тонкую талию, когда папарацци засняли звезду в ресторане, а теперь Дженнер и сама показала фигуру — опубликовала в Instagram фото из бассейна.
все слайды
Конечно, с откровенными фотографиями прошлых лет это не сравнится, но для девушки, которая стала мамой всего полтора месяца назад, результат отличный.
все слайды
Напомним, 1 февраля Кайли Дженнер родила своему бойфренду Трэвису Скотту (25) дочку, которую влюбленные назвали Сторми.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-sejchas-vyglyadit-figura-kajli-dzhenner-foto-v-kupalnike/
Peopletalk: последние новости
Они не расстаются! Джереми Микс и Хлоя Грин гуляют по Беверли-Хиллз Голосование: салатовые шлепки Balenciaga Vs. Givenchy Топ-15 самых трогательных фото Зейна и Джиджи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Яну Рудковскую сравнили с «Пенсионным фондом»6
Поддельное мясо: как и зачем его делают1
Навка собирается подарить мужу сына45
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело139
Онлайн-покупки: ожидание и реальность93
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение