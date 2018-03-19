Как сейчас выглядит фигура Кайли Дженнер? Фото в купальнике

За время беременности Кайли Дженнер (20) набрала 18 кг (на прошлой неделе она сама рассказала об этом в Twitter), но теперь активно приходит в форму. На прошлой неделе поклонники уже оценили ее тонкую талию, когда папарацци засняли звезду в ресторане, а теперь Дженнер и сама показала фигуру — опубликовала в Instagram фото из бассейна.

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Конечно, с откровенными фотографиями прошлых лет это не сравнится, но для девушки, которая стала мамой всего полтора месяца назад, результат отличный.

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Напомним, 1 февраля Кайли Дженнер родила своему бойфренду Трэвису Скотту (25) дочку, которую влюбленные назвали Сторми.

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