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Похудевшая после родов Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике
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Похудевшая после родов Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: Eva.ru
20-летняя американская модель Кайли Дженнер, как известно, стала мамой очаровательной малышки Сторми 1 февраля. Однако девушка быстро привела себя в форму и уже может смело позировать перед поклонниками в облегающем купальнике.
Кайли Дженнер решила отдохнуть от забот по уходу за маленькой дочкой и уехала с близкой подругой Джордан Вудс на горнолыжный курорт. Там, судя по всему, девушки прекрасно провели время. Кайли и Джордан опубликовали в аккаунтах в Инстаграме пикантные снимки, на которых они плещутся в джакузи. Подписчики Кайли, а их у младшей сестры Ким Кардашьян совсем немало — 105 миллионов — были удивлены прекрасной формой девушки всего через несколько недель после родов.
По словам Кайли, она успела сбросить за это время 15 килограммов. Однако некоторые фолловеры возмутились тем, что молодая мама бросила такую маленькую малышку и уже развлекается: «Кайли, как тебе удалось так похудеть? Что за секрет?» «Не успела родить, а уже побежала развлекаться» «Прекрасно выглядишь! Так держать!» «Видно же, что ребенок ей вообще не нужен. Хочется сниматься и фотографии в Инстаграме вешать» «Какое самолюбование! Лучше скажи, а ребенок-то с кем?».
Напомним, Кайли Дженнер родила малышку Сторми от 25-летнего музыканта Трэвиса Скотта. Однако непонятно, остался ли он дома с дочкой, или отношения молодых людей совсем разладились на фоне слухов об отцовстве девочки. Ведь многие интернет-пользователи считают, что Сторми — вылитая 27-летний рэпер Tyga, с которым Кайли встречалась раньше.
Поклонники Кайли Дженнер знают, что девушка владеет большим капиталом, который растет «как на дрожжах». Однако некоторые из них все равно были удивлены, увидев фотографию ее гардеробной для сумок.
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