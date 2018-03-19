Спи, ешь, думай: 10 полезных привычек, которые изменят вашу жизнь к лучшему

Весна — самое время проснуться, размяться и обзавестись новыми привычками, которые сделают вашу жизнь лучше, веселее и значительно проще. Помните, древнюю мудрость: поступок порождает привычку, привычка — характер, а характер — судьбу.

ВЫСЫПАТЬСЯ Да, это сложно, особенно если у вас работа, двое детей, да еще и личная жизнь. Но, к сожалению, наше тело остро реагирует на недостаток сна — если вы не высыпаетесь в течение долгого времени, то последствий не избежать. Это касается и физических факторов — головные боли, тяжесть, и ментальных — вы уже не так быстро думаете, быстро устаете, и ничто вас не радует. В общем, высыпаться — это первый и самый важный закон. Конечно, мы не будем вас советовать сегодня же лечь пораньше и проспать минимум 8 часов — во-первых, у каждого свое расписание, во-вторых, каждому человеку необходимо разное количество часов сна. Но вы сами можете составить для себя график и стараться его придерживаться.

ВСТАВАТЬ РАНО Нет, это не занудство и какие-то глупые правила. Вероятно, вы и так рано встаете, и это хорошо. Вот почему. Когда вы выходите на улицу (особенно в большом городе), вас подхватывают ритмы города, и вы теряете контроль над своим телом и мыслями, восстановить этот контроль потом уже почти невозможно. Если же у вас с утра есть время на себя, вы можете использовать его, чтобы обрести контроль над своими мыслями, ощущениями и даже телом. Таким образом, вы начнете день так, как нужно вам, а не внешнему миру. Звучит странно? А вы попробуйте!

ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО И ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ (ХОТЬ НЕМНОГО) Сидячий образ жизни медленно нас убивает, а мы даже не замечаем этого. Самое время осознать это и подумать о себе. Именно забота о себе должна быть для вас на первом месте. Как же мы можем позаботиться о себе? Все просто: — правильно питание; — физические упражнения. Это не значит, что нужно срочно сесть на диету и записаться в спортзал, дав себе зарок ходить туда ежедневно, просто замените печеньки овощными палочками, а утро начните с 10-минутной зарядки. Это только на пользу!

МЕДИТИРОВАТЬ Медитация — вовсе не удел буддистских монахов и йогов, которых в один прекрасный день накрыло просветлением. Это очень полезное упражнение для сознания. Тут нет ничего сложного, можно начать с трех минут в день, но эти три минуты вы должны провести наедине с собой. Для новичков даже есть приложения, например известный Headspace (на английском), которые помогут сделать медитацию частью вашей ежедневной рутины. По сути, это как почистить зубы — так же просто и полезно. Медитация помогает остановить поток сознания, сфокусироваться на том, что действительно важно и отбросить шелуху. И еще помогает вам стать спокойнее, гораздо спокойнее. Доказано: если медитировать каждый день, вам не страшная даже самая вредная на свете свекровь!

СОСТАВЛЯТЬ ПЛАНЫ Планы успокаивают еще лучше, чем медитация. Потому что построение планов возвращает вам контроль над вашей жизнью. Да-да, опять о контроле: или вас несет поток или вы делаете то, что нужно вам. Можно писать план на день, на неделю, на месяц, на годы вперед. Не факт, что все их получится реализовать, но эта привычка поможет структурировать жизнь и понять, что вы хотите (в данный момент, не факт, что ваши желания не изменятся).

ФОКУСИРОВАТЬСЯ НА ВАЖНОМ Если вы уже начали медитировать и строить планы, то справиться с этим пунктом будет проще. Суть в том, что время — главная ценность, а мы тратим его на какую-то ерунду и глупости, от которых нет никакого толка. Нужно концентрироваться на том, что принесет вам пользу (или удовольствие, это тоже важно).

УЧИТЬСЯ Мало того, что учиться никогда не поздно, так это еще и всегда полезно. Человек, который постоянно развивается, гораздо дольше сохраняет ясность ума. Кроме того, новые навыки помогут вам достичь ваших целей (тех самых, что вы себе напланировали). Необязательно ставить перед собой глобальные задачи, не надо бежать учиться китайский (хотя почему бы и нет), можно ограничиться чем-то малым. К тому же сейчас множество интересных и бесплатных онлайн-курсов (мы об этом тоже обязательно напишем!)

ЧИТАТЬ Дело в том, что чтение помогает развивать воображение и творческие способности. Все идеи, которые есть в книгах — это не просто идеи в вакууме, в процессе чтения они соединяются с вашими знаниями и опытом и становятся чем-то новым. Читайте вдумчиво, уделяйте внимание интересным мыслям и ситуациями. Думайте о том, как вы можете употребить ваши новые знания в реальной жизни.

ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ ДЕЙСТВИЯ С людьми, которые делают, а не болтают. Если в вашей компании вы — самый активный человек, вы в неправильной компании. Ищите людей, которые могут вас вдохновить, которые совершают поступки, которыми вы восхищаетесь. Даже простое общение с ними может зарядить вас энергией и новыми идеями.

РЕФЛЕКСИРОВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ Возможно, вам покажется, что это противоречит предыдущему пункту, призывающему общаться с людьми действия. Но нельзя действовать бездумно, и в рефлексиях нет ничего страшно. Перед сном обдумывайте все, что произошло за день, оценивайте свои действия и реакции, анализируйте ошибки, чтобы не повторять их в будущем. Мы учимся на своем опыте, но все сделанное потеряет смысл, если мы не делаем это осознанно.