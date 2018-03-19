Муж Олеси Судзиловской устроил ей праздник в болоте

Звезда сериалов «Мусорщик», «Бандитский Петербург» и «Дом с лилиями» Олеся Судзиловская — мечта любого мужчины. Но вот уже много лет ее сердце занято, и принадлежит оно ее супругу — бизнесмену Сергею Дзебаню. По словам самой актрисы, любимый муж просто купает ее в любви и внимании.

Олеся Судзиловская всегда выглядит на все сто. И секрет ее красоты весьма прост.

— Это питание, влюбленность и работа любимая, — делится 43-летняя кинозвезда. — Макияж я себе всегда делаю сама. Я не заканчивала никаких курсов, просто в детстве занималась художественной гимнастикой, в этом спорте очень рано — лет с 10 — начинают краситься на различные соревнования, поэтому у меня в мейкапе многолетний опыт. Кстати, своих подружек по команде тоже красила всегда я.

— Олеся, вы уже успели почувствовать приход весны?

— У меня скоро выпустится очередная работа, поэтому я пока вся нахожусь в профессии и все мои вдохновения, устремления связаны с ней.

Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань поженились в 2009 году. С тех пор их чувства не только не остыли, а с каждым днем их градус повышается. Счастливая пара души не чает в двух своих сынишках — 9-летнем Артеме и 2-летнем Майке.

— Секрет долговременных отношений заключается в уважении друг к другу, — продолжает актриса. — Все свои слова и поступки нужно контролировать, потому что на этом воспитываются не только ваши взаимоотношения, но и те люди, которые рядом с вами растут, я имею в виду детей!

Олеся Судзиловская рассказала нам, что супруг не прекращает совершать для нее романтические поступки. Один из них актриса точно не забудет никогда.

— Я просто избалована Сережей, — с гордостью говорит звезда. — Он всегда без повода дарит мне цветы, просто когда у него есть для этого настроение. Праздники тоже являются для него поводом для подарков. Если честно, мне всегда казалось, что круче меня никто сюрприза придумать не может. Я люблю делать всевозможные записочки, раскладывать их по разным комнатам. Но все это оказалось такой банальщиной по сравнению с тем, что совершает в моей жизни Сережа. Какие-то подарки он делает потому, что у него есть финансовая возможность, а какие-то потому, что он оказался невероятно креативен. Надеюсь, что я для него являюсь музой и вдохновением. Например, однажды Сережа прилетел ко мне на съемочную площадку в Тверь на вертолете. Я тогда была на пятом месяце беременности. Мы снимали сцену якобы в болоте. Вместо болота, правда, мы нашли какую-то придорожную лужу, с моим партнером — актером Евгением Сидихиным — мы делали вид, что тонем, а лужа при этом была нам по колено. Я была вся в каких-то водорослях, грязная, злая. В общем, все смотрелось очень некрасиво и неэстетично, к тому же я была уставшая, да и положение мое было уже достаточно тяжелое на том сроке. А Сережа спустился с вертолета и устроил мне праздник, который потом продолжался в течение всего дня. Еще интересно то, что в той деревне, где мы снимали и жили, Сережа повесил дорожный указатель «Красноярск». Когда мы его проезжали, я еще подумала, что люди уже совсем стали сумасшедшие, назвали свою деревню так, как им вздумалось. Потом только выяснилось, что это дело рук Сережи. Он так сделал, потому что Красноярск — город, в котором мы с ним познакомились, а еще этот указатель был направлен на шатер, на котором было название ресторана, где мы с ним в первый раз увиделись. Вот такие подарки делает мне муж. Причем, заметьте, если вертолет — история, которую не каждый себе может позволить, то указатель в деревне способен сделать любой человек! Еще Сережа пишет очень смешные стихи, может по всему дому разложить записочки, где написано, куда нужно идти, мы с ним можем час потратить только на то, чтобы я нашла свой подарок.