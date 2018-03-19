Бизнес на взлете: чем должен рискнуть топ-менеджер на пике карьеры

В феврале 2018-го компания Breitling дала гала-ужин в честь новой коллекции часов Breitling Navitimer 8. Для специалистов рынка это знаковое событие. На таких мероприятиях марка объясняет, как будет развиваться в ближайшие годы (например, компания возвращается к логотип образца 1960-х годов, сокращает количество выпускаемых моделей с 600 почти до 100, представляет модели, вдохновленные 1940-ми). Но что еще интереснее, на ужине впервые в Европе был публично представлен новый СЕО компании Жорж Керн , один из самых ярких топ-менеджеров в часовой индустрии.

Керн дал эксклюзивное интервью Forbes Life, в котором он рассуждает о принципах успешного человека. И немного о часах.

Кто: Жорж Керн, СЕО, акционер часовой марки Breitling

Опыт: с 2002 по 2017 год — CEO марки IWC (входит в Richemont Group), с апреля по июль 2017 года — согендиректор Richemont Group

Возраст: 53 года

О разнице между СЕО и совладельцем

Во-первых, я не хочу заниматься вещами, которые не приносят удовольствия. А главная цель в жизни — быть счастливым. Мне важно нести полную ответственность за происходящее, быть тем, кто на самом деле принимает решение. Быть предпринимателем — это совершенно новый опыт.

Во-вторых, в Breitling я вложил собственные деньги. Так что неверное решение здесь равно потере денег. Но если дела пошли в гору, то удовольствие от процесса ни с чем не сравнимо.

В-третьих, мне нравятся сами часы Breitling, сам продукт. И в данном случае речь не просто о реструктуризации бизнеса. Но выстроить бренд, вывести его на новую орбиту уже прибыльной компании, при этом сохраняя большое наследие бренда, его ДНК, — вот это круто по-настоящему, это вызов.

О правиле «тридцати процентов»

Как я всегда говорю сотрудникам, успех в жизни складывается из трех составляющих: треть упорного труда, треть — мозгов и треть — удачи. Ты должен успеть прыгнуть в уходящий поезд. Да, мне везло. Взять тот же Breitling. Я разговаривал с инвесторами, они обращались в серьезное хедхантинговое агентство. Агенты предоставили инвесторам список. Я был в начале списка, но с пометкой «недоступен». Потому что на тот момент я только перешел на новую должность в Richemont. Но все решилось само собой: они все-таки захотели со мной встретиться. Можно называть это удачей или судьбой, как хотите. Я сказал, что для полного счастья нужно тридцать процентов удачи? В моем случае ее всегда было процентов на пятьдесят.

О мужестве и безумии

После того как вам повезло, нужно мужество. Мужество сказать себе: все, с меня достаточно.

Пресса, рынок — все рационально мыслящие люди были в шоке

В моей ситуации это, мягко говоря, звучит странно. Особенно когда ты поднялся на такую ступень корпоративной лестницы. В общем, логикой мое решение не объяснить, думаю, это инстинкт, чутье, если хотите. Мои друзья, все до единого, поняли мое решение: да, Жорж, это абсолютно в твоем стиле. Пресса, рынок — все рационально мыслящие люди были в шоке, а друзья сказали: нормально, мы так и думали. Я чувствую, что это прекрасный бренд, мне нравятся инвесторы, я понимаю, что сработаюсь с ними. Еще до подписания контракта я точно знал, что буду делать в компании. Одно дело, если бы это была убыточная компания, но она прибыльная. То есть ее не нужно выводить из кризисной ситуации, а уже потом думать, как поднимать выше. Короче, весь набор условий был подходящим.

О привлечении новых клиентов

Доли рынка Breitling: 20–25% — США, в Великобритании и Японии у нас огромная доля. В топ-5 брендов мы входим во многих странах мира. Сейчас нам нужно адаптировать несколько вещей для азиатского рынка плюс предоставить ценителям выбор новых моделей. Как, например, Navitimer 8. Я не сторонник того, чтобы наращивать обороты за счет производства одних и тех же моделей. Нам не нужны очередные большие часы, они у нас уже есть. Нам нужно расширять клиентскую базу в США и Западной Европе плюс в Азии. Китай, например, это 50% рынка, 1,5 млрд жителей, 300 млн человек входят в число потенциальных покупателей. Вдумайтесь: население Швейцарии — 8,5 млн О горизонтальном развитии

Мы не собираемся забираться в сегмент сложных часов, делать вечные календари и так далее. Мы как немецкие автомобили, которые не конкурируют с Ferrari и Bentley.

О разных типах поклонников Breitling

Наша задача — расширять палитру. Создавать не только массивные, но и классические, и женские часы.

Сейчас существует два типа любителей Breitling, и они никак между собой не пересекаются. Одни любят винтажные Breitling и умоляют прекратить выпускать «эти громоздкие хронографы», другие спрашивают, когда вы уже перестанете делать часы для подростков?! Наша задача — показать, что мы уважаем вкусы и тех и других. В этом году мы показали классические Navitimer 8, а любителям спортивных хронографов представим обновленную коллекцию в 2019 году.

Выпуском модели Navitimer 8 мы хотели не только подчеркнуть нашу прочную историческую связь с авиацией, но и отдать должное первопроходцам в области производства хронографов. Navitimer 8 — это не только дань уважения нашим традициям, это шаг в будущее.