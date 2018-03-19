Ещё
Как в шведской Лапландии ловят сачком много рыбы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как в шведской Лапландии ловят сачком много рыбы 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.
На севере Швеции, в Лапландии, в чистых прохладных водах всякой рыбы всегда было много. В далеком уже XVI веке один из местных натуральных налогов обязывал каждое рыбацкое хозяйство отдавать 5 — 6 тонн лосося ежегодно, представляете? Пограничная с Финляндией река Торне (Torne) в своем нижнем течении широка и быстра, а местами и полноводна. Рыбу там добывали по-разному. Например, поперек течения из бревен и досок выкладывали длинные и высокие мостки. Эти крайне хлипкие на вид, но неожиданно прочные сооружения собирали без единого гвоздя. У самого дна поперек этих мостков фиксировали длинные плетеные ловушки, в которые с неизменным успехом попадал идущий вверх по течению лосось. В сезон рыбаки трудились не покладая рук: каждую такую ловушку приходилось опорожнять несколько раз за день.
Любознательным туристам в этих краях всегда рады. Кроме практических занятий по рыболовной части можно посетить небольшой, но добротно укомплектованный краеведческий музей и убедиться, что за прошедшие столетия снасти изменились не так уж сильно. А еще вам покажут занятный процесс копчения только что пойманной рыбы прямо в доме, на открытом огне. Предки нынешних обитателей этих мест тоже так делали. Готовую рыбу выкладывают на вчерашнюю газету, едят руками, и это действительно здорово.
Вечерняя Москва: последние новости
Тайна преподобного Иоанна Лествичника «Руки-базуки» пожаловался на мучительные боли и высокую температуру Секс скоро станет виртуальным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Яну Рудковскую сравнили с «Пенсионным фондом»6
Поддельное мясо: как и зачем его делают1
Навка собирается подарить мужу сына45
Онлайн-покупки: ожидание и реальность93
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело139
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение