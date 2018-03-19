Как в шведской Лапландии ловят сачком много рыбы

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.

На севере Швеции, в Лапландии, в чистых прохладных водах всякой рыбы всегда было много. В далеком уже XVI веке один из местных натуральных налогов обязывал каждое рыбацкое хозяйство отдавать 5 — 6 тонн лосося ежегодно, представляете? Пограничная с Финляндией река Торне (Torne) в своем нижнем течении широка и быстра, а местами и полноводна. Рыбу там добывали по-разному. Например, поперек течения из бревен и досок выкладывали длинные и высокие мостки. Эти крайне хлипкие на вид, но неожиданно прочные сооружения собирали без единого гвоздя. У самого дна поперек этих мостков фиксировали длинные плетеные ловушки, в которые с неизменным успехом попадал идущий вверх по течению лосось. В сезон рыбаки трудились не покладая рук: каждую такую ловушку приходилось опорожнять несколько раз за день.

Любознательным туристам в этих краях всегда рады. Кроме практических занятий по рыболовной части можно посетить небольшой, но добротно укомплектованный краеведческий музей и убедиться, что за прошедшие столетия снасти изменились не так уж сильно. А еще вам покажут занятный процесс копчения только что пойманной рыбы прямо в доме, на открытом огне. Предки нынешних обитателей этих мест тоже так делали. Готовую рыбу выкладывают на вчерашнюю газету, едят руками, и это действительно здорово.