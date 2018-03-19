ЗОЖ: хайпы и тренды этой недели

Новые кроссовки, интересные коллаборации и полезные мастер-классы.

Спортивный образ жизни и активная жизненная позиция заряжают нас энергией для новых свершений. В нашем понедельничном дайджесте мы расскажем о событиях из околоспортивной индустрии, новых партнёрских отношениях в мире фитнеса, предстоящих тренировках и спортивных новинках.

«Жизнь в движении» Равшаны Курковой

Актриса Равшана Куркова стала вдохновителем и лицом кампании «Жизнь в движении» компании Reebok. В коллекции представлены образы, с помощью которых создаётся спортивный стиль повседневной жизни. В основе коллекции кроссовки Fast Flexwave — лёгкие, прочные и гибкие одновременно.

«Очень важно, что мы с Reebok разделяем одну и ту же философию, что жизнь — в постоянном движении. Моя проходит на съемках, репетициях в театре, путешествиях, занятиях спортом — если я не двигаюсь, значит я сплю. Хочется верить, что мы вдохновим многих не переставать двигаться вперед и наслаждаться тем, что происходит здесь и сейчас», — призналась Равшана.

Бегом на тренировки

В марте у вас есть уникальная возможность потестировать новые кроссовки Nike Epic React Flyknit в рамках кампании «Давай бегом». Студия на четвертом этаже флагмана Nike по адресу Кузнецкий Мост, 14 была специально переоборудована в пространство House of React. Здесь проводятся бесплатные тренировки по программам Nike+Run Club и Nike+Training Club. На занятия нужно предварительно регистрироваться по ссылке. По словам производителя, кроссовки сделаны по уникальной технологии и отличаются своей лёгкостью и упругостью.

В фитнес-тур по специальной цене

Сеть фитнес-клубов World Class стала стратегическим партнёром международной сети отелей RIXOS. Это значит, что теперь для членов фитнес-клуба доступны специальные предложения и тарифы на проживание в отелях RIXOS, расположенных в России, Турции, ОАЭ, Швейцарии, Египте, Хорватии, Казахстане и Грузии. Также на базе отелей будут проводиться фитнес-туры и сборы по триатлону для членов клуба, а с 1 апреля в отелях будут проводиться тренировки по программам World Class.

Чемпионат мира по кубику Рубика

18 марта в ТРЦ Ривьера в Москве состоялся отборочный этап к чемпионату мира по кубику Рубика Red Bull Rubik’s Cube. Сам чемпионат пройдёт в Бостоне 22-23 сентября. В соревнования входят три дисциплины: «Спидкубинг» — побеждает тот, кто быстрее соберёт кубик Рубика, «Одной рукой» — выигрывает участник, который первым соберёт кубик, используя одну руку, и «Рескрамбл», где нужно быстрее других повторить определённую сборку кубика. В Чемпионате примут участие 16 стран.

Смотрите видео на официальном канале Red Bull на YouTube.

Интенсив по триатлону

24 и 25 марта состоятся занятия по триатлону, после прохождения которых Вы сможете получить допуск к уровню Intermediate или Advanced. Семинары проходят под руководством Виктории Шубиной — главного триатлон-тренера сети фитнес-клубов World Class и многократного победителя Ironman. Занятия будут длится по 8 часов и подойдут для тренеров, которые хотят повысить свою квалификацию, а также для спортсменов, которые хотели бы стать тренерами в будущем.

Безопасность на воде

Многие пренебрегают спасательным жилетом, потому что кому-то он кажется громоздким и неудобным. Однако нельзя забывать о безопасности, даже если вы ощущаете себя уверенно в водной стихии. Компания Aquatron представляет нашему вниманию невероятно компактное устройство C-Pal Personal Flotation Device, которое заменит жилет. Его можно взять с собой в специальном чехле, который можно прикрепить к руке, а в случает необходимости моментально наполнить воздухом. Приспособление надевается на шею и напоминает маленький спасательный круг.

Заниматься спортом становится всё проще. Есть только одна вещь, которую невозможно купить — желание достигать новых вершин.