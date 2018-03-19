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К дележу наследства умершего «Иванушки» подключился его друг
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К дележу наследства умершего «Иванушки» подключился его друг 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: Вести.Ru
Сначала единственной наследницей считалась кровная родственница певца Татьяна Яковлева, на которую, по некоторым данным, и было оформлено завещание. Однако позже выяснилось, что возлюбленная Яковлева Александра Куцевол якобы вышла за него замуж еще несколько лет назад.
Теперь же о своих правах на часть недвижимости покойного музыканта заявил и Радов. Он рассказал, что совместно с Яковлевым купил две доли в коммунальной квартире. Молодые люди сделали перепланировку, и в итоге вся недвижимость, по словам Радова, отошла ему. «Есть юристы, адвокаты, пусть они и разбираются во всех нюансах», — приводит его слова "СтарХит".
Радов также выразил сомнения в том, что брак между Яковлевым и Куцевол был все же заключен. В то лето, когда предположительно состоялось бракосочетание, вся троица отдыхала в Черногории. «Я не помню, чтобы они ездили в Сербию и что-то там регистрировали. Такое важное событие, и Олег бы мне рассказал», — заявил актер.
Теперь Радов опасается, что Куцевол захочет заполучить и эту квартиру, хотя уверен, что недвижимость полностью принадлежит ему.
В подлинности брака Яковлева и Куцевол сомневается и племянница певца. Татьяна считает, что Олег не стал бы скрывать от родственников такое важное событие.
Радов заявил, что на могиле его друга до сих пор нет памятника, и в итоге решил сам заняться его изготовлением. Он попросил специалистов отлить большую фигуру снегиря и выложить портрет Олега из дорогого итальянского мрамора.
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