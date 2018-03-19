Бодипозитив: звезды, которые наплевали на свой вес

Нелли Фуртадо

Нелли Фуртадо: слева — 2001 год, справа — 2017 год Все мы помним тонкую и звонкую Нелли , которая в начале нулевых пела о том, что порхает как птичка (хит «I’m like a bird»). У певицы была предрасположенность к полноте, но она держала себя в ежовых рукавицах. Даже после родов ее вес не изменился.

Позже Нелли получила сразу несколько ударов и стала искать утешение в еде. Сначала она развелась со вторым мужем, с которым прожила девять лет. А затем у нее начались проблемы в творчестве: последние альбомы публика встретила холодно, что надломило певицу.

В итоге Фуртадо решила временно уйти со сцены, чтобы погрузиться в материнство. «Музыка для меня всегда была любимым хобби, которое я превратила в работу. Теперь я понимаю, что такое хобби может поглотить тебя целиком. Поэтому хочу полностью посвятить себя материнству», — так сказала журналистам Нелли в 2012 году.

Певица долго не появлялась на публике и превратилась в настоящую большую мамочку. На фестивале в Торонто в 2017 году, куда Нелли пригласили выступать, ее никто не узнал. Но саму певицу ее новые формы, кажется, вполне устраивают, и она возвращается на сцену с новыми хитами.

Дрю Бэрримор: слева — 2007 год, справа — 2017 год Актриса никогда не была худышкой, славилась пышными формами и не скрывала, что склонна к полноте. «Увы, я не из тех девушек, которые могут уплетать спагетти за обе щеки и не толстеть», — говорила актриса. После рождения второго ребенка Бэрримор набрала вес (не первый раз в своей жизни) и увлеклась здоровым питанием. «Я предпочла бы быть на несколько килограммов тяжелее и наслаждаться жизнью, чем беспокоиться о весе все время», — сказала актриса в интервью журналу Elle

Сейчас Дрю редко снимается в кино, с головой ушла в косметический бизнес, раскручивает известную в Америке марку Flower. Лишние килограммы совершенно не мешают ей быть успешной. Да и выглядит она хорошо.

Дженнифер Лав Хьюитт: слева — 2005 год, справа — 2014 год Все помнят стройную и очаровательную Дженнифер в фильме «Сердцеедки». Ее точеной талии, наверное, завидовали все девушки.

После первых родов Дженни набрала вес, потом, правда, вернула свои формы. А вот после появления на свет второго ребенка актриса прочно вошла в категорию «плюс сайз», в которой ей, видимо, комфортно.

«Нулевой размер не делает вас красивее, вы красивы тогда, когда нравитесь себе. Мне нравятся мои новые формы, с ними я чувствую себя настоящей женщиной. Это не значит, что в будущем я не буду работать над собой. Сейчас я не выгляжу как модель, зато чувствую себя по-настоящему счастливой», — сказала Дженни.

Мэрайя Кэри: слева — 2002 год, справа — 2017 год Когда Мэрайя стала весить 120 килограммов, многие начали подозревать, что она вновь беременна. Но разгадка была в другом: певица активно заедала стресс после тяжелого расставания с миллиардером Джеймсом Пакером . Бывший бойфренд обвинил звезду в непомерных тратах на себя и на друзей, которые списывались с его кредитной карты.

После скандала певица начала налегать на сладкое и мучное, результаты не заставили себя ждать. В ответ на нападки хейтеров она говорит: «У меня крутая задница и бедра, почувствуйте их». И судя по обтягивающим боди, которые Кэри надевает на свои концертные выступления, она отнюдь не оправдывает лишний вес — он ей нравится.

Рианна: слева — 2012 год, справа — 2017 год Барбадосская принцесса — настоящий пример йо-йо. Ее вес меняется достаточно часто. Певица даже признавалась журналистам, что покупает одну и ту же модель одежды нескольких размеров. В последнее время Рианна пополнила ряды девушек плюс сайз, но это ее устраивает.

«Я поняла, что мне действительно нравится мое тело, даже если оно неидеально. Я чувствую себя сексуальной и впервые не хочу избавляться от лишних килограммов. Мне комфортно в моем теле, это не вредит моему здоровью», — сказала она в интервью Vogue.

Кристина Хендрикс: слева — 2014 год, справа — 2018 год Звезда сериала «Безумцы» нравится мужчинам и вызывает зависть у женщин. Ее ценят за пышные формы. Никто и представить себе не может Хендрикс худышкой. «Я была бы счастливее, будь у меня еще лишних 10 фунтов», — сказала Кристина. Актрисе грех жаловаться, она успешна и популярна. Да и муж ее просто боготворит: «С первого взгляда она показалась мне самой прекрасной женщиной на земле». Чего еще желать и можно ли сесть после этого на диету?

Адель: справа — 2009 год, слева — 2017 год Певица не обращает внимания на нападки хейтеров и не собирается садиться на диету. Пожалуй, ее можно назвать одной из самых активных сторонниц бодипозитива.

«Я ненавижу диеты, фитнес и обожаю есть. Я не стремлюсь стать иконой стиля и законодателем мод. Не желаю появляться на обложке Playboy или Vogue. Лучше уж на обложке Rolling Stone. Я бы предпочла весить тонну и записать великие композиции, которые останутся в истории. Неважно, как я выгляжу, никогда не хотела быть тощей. Музыка — важнее!» — заявила певица в одном из интервью. И с ней не поспоришь, она действительно делает прекрасную музыку, отбоя от фанатов у Адель нет. Да и в личной жизни все хорошо: певица замужем, растит сына.

Правда, в последний год Адель все же стала стремительно худеть. Поговаривают, чтобы поправить здоровье, она села на диету (стала вегетарианкой) и полюбила упражнения со штангой. Так Адель рассталась с двадцатью лишними килограммами, но не собирается доводить себя до истощения.

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