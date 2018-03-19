Новый резидент Свободного порта Владивосток займётся производством шоколадных яиц с сюрпризами

В компании отмечают, что россияне стали больше есть сладкого.

Открытие завода по производству шоколадной продукции значится в планах нового резидента Свободного порта Владивосток ООО «Гудвин», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Инвестор нацелен на выпуск печенья и шоколадных яиц с сюрпризами, ориентируясь на данные, которые свидетельствуют о том, что в последние десять лет среднестатистический житель России ежегодно съедает до 4,5 кг шоколадных кондитерских изделий, а в сентябре прошлого года этот показатель установился на уровне 4,9 килограммов на человека», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.