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Новый резидент Свободного порта Владивосток займётся производством шоколадных яиц с сюрпризами
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Новый резидент Свободного порта Владивосток займётся производством шоколадных яиц с сюрпризами 

Prim.News 17 часов назад
В компании отмечают, что россияне стали больше есть сладкого.
Открытие завода по производству шоколадной продукции значится в планах нового резидента Свободного порта Владивосток ООО «Гудвин», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
«Инвестор нацелен на выпуск печенья и шоколадных яиц с сюрпризами, ориентируясь на данные, которые свидетельствуют о том, что в последние десять лет среднестатистический житель России ежегодно съедает до 4,5 кг шоколадных кондитерских изделий, а в сентябре прошлого года этот показатель установился на уровне 4,9 килограммов на человека», — говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
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